1917: una historia débil cuya máxima proeza es el perfecto manejo de la técnica

Ganó el Globo de Oro a Mejor Drama del año, cuenta con 10 nominaciones a los premios Oscar, y es la que lidera la mayoría de las predicciones de victoria en dicha celebración. Ahora, ¿es esta la mejor película de las competidoras? No. Aún así, ¿podría llevarse el máximo galardón? Sí, y por una simple razón: Es la que mejor responde a los gustos de la Academia. 1917 no brilla por su historia, sino por la destreza técnica del trabajo de Sam Mendes, un cineasta de raza que despliega toda su maestría.

1917 está construida en un único plano secuencia, sin cortes que alteren los movimientos de cámara. Esta destreza artística en su máximo esplendor merece aplausos de pie, y ayudan a que la experiencia de la audiencia se magnifique: La sala de cine esta inmersa en el escenario, cual protagonistas de un videojuego bélico. El prodigioso trabajo técnico (muy creíble, hay que decirlo) es el punto que más se destaca y el británico Sam Mendes es un maestro en el manejo de las cámaras, ya lo dejo bien claro en sólidas obras como Belleza americana, Camino a la perdición, Soldado anónimo y Operación Skyfall, aventura de James Bond.

La trama simplona hace que la narrativa flaquee considerablemente en los aspectos más troncales de la película. Acá, seguimos a dos jóvenes cabos ingleses que deben cruzar líneas enemigas para evitar que un batallón que ha quedado incomunicado realice un ataque en medio de una trampa preparada por los alemanes. Dicha jugada podría cobrarse la vida de 1600 soldados. La historia se completa con una sucesión de obstáculos (bombas, ataques enemigos, explosivos, batallas cuerpo a cuerpo) y un sustancial plot twist, que no adelantaré, pero sí diré que es lo más original en cuanto al armado de narrativa. El resto, es algo que ya hemos disfrutado en innumerables exponentes del género.

La diferencia la hace la técnica, esa arma especial que genera escenas viscerales y reales. Mendes habla de las consecuencias desgarradoras que tuvo la Primera Guerra Mundial con talento. Así, 1917 podría llegar a alzarse con el máximo premio, aunque no resalte en originalidad como en los casos de Parasite, Joker, A Marriage Story, y Once Upon a Time in Hollywood. Clave para disfrutar de una experiencia completa: En salas como las del IMAX, puede apreciarse con detenimiento la condición de "videojuego" que se le atribuye.

1917

Nuestra opinión: Muy buena.

Dirección: Sam Mendes.

Actúan: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth y Benedict Cumberbatch