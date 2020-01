¿Cuándo llegan las películas ganadoras de los Globos de Oro a los cines de Argentina?

Los Globos de Oro pasaron, pero la expectativa recién empieza. Pasa que en Argentina solo llegaron algunas películas y ante algunas sorpresas de la noche, los espectadores ya rebuscan en la web opciones alternativas para ver las ausentes en la cartelera nacional. Lo cierto es la gran mayoría llegarán entre enero y febrero, apostando a llenar las salas luego de las aplastantes victorias y convertirse en las favoritas de los cinéfilos.

La entrada vino con Rocketman, Dolor y Gloria, y Once Upon a Time in Hollywood -llegaron en el primer trimestre y recogieron un notable apoyo que les compró el pasaje directo a la gala-, luego se sumó Joker, de Todd Phillips, y provocó un fenómeno de entradas agotadas y furor por el villano de Batman.

En simultáneo con la obra maestra de Phillips, Netflix lanzó The Irishman, A Marriage Story y The Two Popes, un triplete de películas hechas con un claro fin: destronar a las grandes compañías y coronar al gigante del streaming como patrón del entretenimiento. No obstante, un número considerable de cintas que aún no vieron la luz en Argentina, conquistaron los votos de la crítica y se alzaron con los ansiados premios. La pregunta inminente que surge: ¿cuándo podremos verlas acá?

Entre los títulos que se vienen, el primero en llegar será la coreana Parasite, triunfadora como Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro y cantada candidata al Óscar, en la categoría Mejor Película Internacional. que podría llevar a su director Bong Joon-ho (Okja, The Host) al centro de las miradas. Se estrenará el 30 de enero.

1917, el drama bélico de Sam Mendes que fue la sorpresa de la noche con el galardón a Mejor Drama, llegará el 6 de febrero a las salas argentinas. la historia sigue a dos jóvenes soldados británicos a lo largo de un único día en lo más crudo de la Primera Guerra Mundial.

El mismo día llegará Judy, la biopic sobre Judy Garland que consagró a Renee Zellweger como Mejor Actriz Dramática.

Otras películas nominadas con merecidos reconocimientos llegarán en enero: la comedia en tono de sátira Jojo Rabbit, de Taika Waititi, que narra la amistad entre un niño y Hitler, que se le aparece como amigo imaginario, compitió en las ternas Mejor Película Comedia - Musical y como Mejor Actor para Roman Griffin Davis, y llega este jueves 9; Mujercitas, cuya directora Greta Gerwig y actriz Saoirse Ronan fueron candidatas a Mejor Guión, llega el jueves 16 de enero; y, por último, el 6 de febrero se podrá disfrutar The Bombshell, por la cual estuvieron nominadas al Globo de Oro Margot Robbie y Charlize Theron.

La incógnita la trae The Farewell, película por la que Awkwafina se convirtió en la primera mujer de origen asiático en triunfar como mejor actriz de comedia, sin fecha de estreno definida. Los premios de la Academia se anunciarán el próximo lunes 13 de enero y si bien ya hay varias cintas perfiladas, puede haber más de una sorpresa.