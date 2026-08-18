Valentín Perrone, estrella argentina de motociclismo, visitó el autódromo Gálvez para ver las obras

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires volverá a ser sede el año próximo del MotoGP después de 28 años y la obra de transformación en el Autódromo no para: la estrella Valentín Perrone, representante argentino en la categoría Moto3, recorrió los avances en el Gálvez, que ya está listo en un 60% para recibir a la máxima competencia internacional de motos.

El nuevo Autódromo Oscar y Juan Gálvez tendrá capacidad para 150 mil personas y se está preparando también para recibir a la Fórmula 1. Los trabajos avanzan al ritmo esperado: ya está levantada la totalidad de la estructura del edificio de los boxes, la torre de control y el paddock, y se están colocando los cerramientos. También comenzó la pavimentación de las calles de servicio, sigue la construcción de los drenajes superficiales y de los pianos de hormigón que demarcan los bordes del trazado. La pista ya está a nivel en un 98% y las pruebas de asfalto empezarán a la brevedad.

Valentín Perrone visitó el autódromo porteño y siguió las obras allí (fotos: gobierno CABA).

El MotoGP se corrió 10 veces en la Ciudad: la primera en 1961 y la última en 1999. En 2027 la carrera atraerá el turismo e impulsará la economía en el año en el que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte. Tendrá un impacto estimado de 150 millones de dólares y generará puestos de trabajo en hotelería, gastronomía, transporte y servicios. Además contribuirá con las medidas que impulsa el Gobierno porteño para desarrollar el sur de la Ciudad.

“Fuimos sede de diez Grandes Premios y casi 30 años después vamos a estar otra vez entre los principales circuitos del mundo. Traer el MotoGP a la Ciudad significa el desembarco de una competencia de élite, con las escuderías y los pilotos más importantes, que podrán ser disfrutados por 150 mil personas en la pista y millones por televisión y streaming en más de 200 países”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Una de las principales novedades del avance de las obras en el Autódromo es la continuidad de la pista sobre el espacio que ocupaba el kartódromo para estirar la recta opuesta y sumar una nueva horquilla: de este modo se completará el diseño del circuito que utilizaría la F1 en Buenos Aires. Ya se avanza con el desarme del kartódromo, que será reubicado.

El nuevo pavimento será una mezcla asfáltica diseñada específicamente y se colocarán 4.400 metros de pianos que se ajustan a las demandas de las federaciones internacionales del Automóvil (FIA) y de Motociclismo (FIM).

La nueva configuración del circuito para el MotoGP tendrá una extensión de 4,3 kilómetros y 14 curvas. La de la Fórmula 1 alcanzará los 4,87 kilómetros y contará con 15. En ambos casos la pista mantendrá un ancho mínimo de 12 metros, que se ampliará a 15 en la recta principal y a 18 en la curva 1.

Valentín Perrone visitó el autódromo porteño y siguió las obras allí (fotos: gobierno CABA).

“Estamos invirtiendo en infraestructura de primer nivel para que miles de porteños puedan disfrutar de un Autódromo moderno, seguro y probablemente el más importante de Latinoamérica”, dijo el secretario de Deportes, Fabián “Chino” Turnes. Y agregó: “Hoy tenemos la suerte de que nos visite Valentín Perrone, un chico de 18 años que está haciendo su carrera en el mundo de las motos. Como pasó cuando vino Franco Colapinto en abril y nos dio su opinión sobre el Autódromo y la F1, hoy el aporte de Valentín es muy importante para nosotros. Y ojalá en el futuro tenga la suerte de correr acá”.

Los trabajos están a cargo de AUSA, empezaron en enero y concluirán a fin de año. El desarrollo de este proyecto fue impulsado por la Ciudad mediante la Secretaría de Deportes junto a la empresa Tilke Engineers & Architects, fundada por el ingeniero alemán Hermann Tilke, experto en el diseño y modernización de autódromos en todo el mundo con los más altos estándares internacionales.

“Va a ser un circuito muy lindo para ver, para correr y para disfrutar sobre todo. Es muy lindo ver la evolución del circuito, me pone muy contento en construcción, es increíble el antes y el después. Sueño con correr acá y seguramente va a ser una muy buena carrera”, dijo Valentín Perrone, al visitar el Gálvez junto al “Chino” Turnes, al subsecretario del Autódromo, Joaquín Orlando, y al ex piloto Benedicto “Chiche” Caldarella, una leyenda del motociclismo argentino. El año que viene, además del regreso del MotoGP, también habrá acción del Moto2 y el Moto3 en Buenos Aires.

Fuente: gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Quién es Valentín Perrone, la figura argentina de motociclismo que visitó el autódromo Gálvez

El "Coyote" nació el 28 de diciembre de 2007 en Cataluña, España. De madre española y padre argentino, en el circuito europeo siempre decidió competir bajo la bandera nacional. En 2024 saltó a la fama con su actuación en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, en la que finalizó en la tercera posición general. Ese desempeño lo llevó al Campeonato del Mundo de Moto3, donde compite con el equipo Red Bull KTM Tech3.