Honda anunció que el emblemático City regresará al mercado argentino este verano, marcando la vuelta de un modelo muy querido que fue el primer auto fabricado en su planta de Campana. Ahora, esta séptima generación llegará importada desde Brasil, con un rediseño reciente y opciones tanto sedán como hatchback, incluyendo una versión deportiva llamada “RS”.

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El City es un símbolo para la planta de Campana, inaugurada en 2011, donde tuvo un breve ciclo de producción hasta 2015, cuando fue reemplazado por el HR-V. Desde entonces, Honda dejó de fabricar autos en ese establecimiento y se enfocó en motos. Aunque la WR-V siguió llegando importada, el City nunca volvió a venderse en Argentina hasta ahora.

La nueva generación que se fabricará en la Planta Sumaré de Brasil mantiene el motor 1.5 naftero con 121 caballos de fuerza y 145 Nm de torque, el mismo que equipan las WR-V y HR-V brasileñas. Esto permite que el City pueda posicionarse como una opción más económica dentro del segmento B, con versiones de entrada que quedarían por debajo del precio de la WR-V, cuyo valor actual es de 43,5 millones de pesos, mientras que las versiones más equipadas podrían acercarse al rango de la HR-V, que arranca en 45,9 millones.

Desde el punto de vista del mercado regional, el contexto brasileño es positivo para Honda: la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) proyecta un crecimiento fuerte en ventas y producción para 2026, con un esperado cierre del año en 3,1 millones de vehículos vendidos, la cifra más alta desde 2014, lo que podría favorecer la llegada y disponibilidad del City en Argentina.

Los detalles de nuevo Honda City que llegará al país

Estéticamente, el sector frontal fue rediseñado por completo y está inspirado en los últimos lanzamientos globales de la marca japonesa, como la nueva Prelude. Incorporó nuevos faros más finos y estilizados y una parrilla que ahora incluye una firma luminosa horizontal, una solución cada vez más utilizada en la industria y que Honda implementa por primera vez en sus productos. Además, las nuevas tomas de aire y formato del paragolpes le otorgan una apariencia más deportiva.

Puertas adentro, la firma decidió priorizar la experiencia tecnológica sin caer en la tendencia extrema del minimalismo. El City recibió un nuevo sistema multimedia con pantalla flotante, iluminación ambiental para el tablero y asientos rediseñados con ventilación en las variantes más equipadas. Afortunadamente, la marca mantuvo comandos físicos para funciones esenciales como el climatizador y el sistema de audio.

Finalmente, el éxito del nuevo City en Argentina dependerá en gran medida del precio que fije Honda y de si logra ofrecer versiones con caja manual, elementos físicos en el interior y una red de servicio confiable. Por ahora, la marca mantiene la expectativa con una campaña teaser en redes sociales bajo el lema “Próximamente”.