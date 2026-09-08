La FIA volvió a sancionar a Franco Colapinto: el castigo por su infracción en el GP de Italia

La cita en el Autodromo Nazionale di Monza fue agridulce para Franco Colapinto, que cruzó la línea de meta en el noveno lugar tras una brillante recuperación, aunque con la sensación de que pudo haber rescatado un resultado mejor. El pilarense marchaba cuarto en el reinicio, pero un error en una curva lo hizo perder posiciones hasta el decimosexto lugar, de manera que tuvo que remontar para volver a meterse en la zona de puntos.

{{{htmlAmp}}}

Ahora bien, el resultado final del piloto argentino había quedado pendiente de revisación debido a la investigación por un incumplimiento en el procedimiento de práctica de largada en la previa al GP de Italia de la Fórmula 1. Y es que Colapinto pasó la línea blanca que delimita el carril de salida en boxes, de manera que no cumplió con el artículo 12.2.1.i del Código Deportivo Internacional de la FIA.

De ahí que los comisarios hayan anotado la situación que finalmente fue resuelta después de la carrera, aunque sin una sanción que perjudique su clasificación final en Monza. En lugar de penalizarlo con suma de segundos a su tiempo o posiciones perdidas en la grilla de partida de la siguiente fecha, los comisarios consideraron más apropiado ponerse una reprimenda por conducción al tratarse de una falta en el procedimiento.

Se trata de la primera reprimenda que recibe el piloto de Alpine en lo que va del año, por lo que todavía no representa un peligro para conseguir un castigo mayor. Esto se debe a que este tipo de sanción funciona como una amonestación por infracciones menores y pueden acumularse hasta cuatro reprimendas antes de recibir una penalización mayor, que puede ser una suma de diez puestos en la grilla de partida para la siguiente carrera.

Por lo tanto, Colapinto todavía tiene un buen margen para evitar una sanción por la acumulación de reprimendas, que tampoco son castigos que suelan darse muy seguido en la máxima categoría. Como resultado, Franco no tendría ninguna repercusión de esto para la siguiente fecha en el Gran Premio de España, que se disputará este fin de semana en el nuevo Circuito de Madring.

El argentino suma 21 puntos en la temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Italia