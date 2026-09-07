Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: así es el calendario del piloto argentino

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Italia 2026 con una nueva actuación destacada y volvió a sumar puntos en la Fórmula 1. El piloto argentino terminó noveno en el histórico circuito de Monza, luego de protagonizar una carrera de recuperación que le permitió avanzar posiciones y completar la competencia dentro de los diez primeros, para anotarse dos unidades valiosas en el campeonato.

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Con este resultado, "Fran" continúa afianzándose como piloto titular de Alpine en una temporada en la que busca seguir creciendo dentro de la máxima categoría del automovilismo. Sin demasiado tiempo para descansar después de su paso por Italia, el argentino ya tiene por delante un nuevo desafío y volverá a subirse al monoplaza en apenas unos días.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

La próxima carrera de Colapinto será el Gran Premio de Madrid, que se disputará entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. La competencia será la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1 y marcará el estreno de la categoría en el nuevo circuito Madring, ubicado en la capital española.

Franco Colapinto va por más puntos.

La actividad comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos. La primera será entre las 8.30 y las 9.30, mientras que la segunda se llevará a cabo de 12 a 13, siempre en horario argentino. El sábado habrá una tercera práctica, de 7.30 a 8.30, y luego llegará el momento de la clasificación, prevista entre las 11 y las 12. La carrera principal se disputará el domingo 13 de septiembre desde las 10 de la mañana de la Argentina. Será una competencia especial para Colapinto y el resto de los pilotos, ya que se enfrentarán por primera vez al trazado madrileño.

La agenda de competencia de Colapinto

GP de España: 11-13 de septiembre.

GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre.

GP de Singapur: 9-11 de octubre.

GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre.

GP de México: 30 octubre - 1 noviembre.

GP de Brasil: 6-8 de noviembre.

GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre.

GP de Catar: 27-29 de noviembre.

GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre.

Por dónde ver a Colapinto

La temporada 2026 puede seguirse en Argentina a través de Fox Sports, Disney+ y F1 TV Pro. El acuerdo de Fórmula 1 con ESPN contempla la transmisión de las prácticas, clasificaciones, carreras Sprint y Grandes Premios mediante sus plataformas lineales y digitales, mientras que en Argentina la señal televisiva corresponde a Fox Sports.

Fox Sports permite seguir la actividad por televisión paga. Sus señales pueden encontrarse en diferentes cableoperadores: