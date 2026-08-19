Leonel Pernía rompe el silencio sobre su desencuentro con los Levy tras su salida del TC2000: “Discusión”

Después de haber quedado fuera de los tres mejores en la temporada pasada, Leonel Pernía abandonó el mundo del TC2000 de manera inesperada, pasando a formar parte de la grilla del Turismo Nacional en Clase 3 y también del TCR South America. Sin dudas, la ausencia del oriundo de Tandil se hace sentir en la categoría regida por Tango Motorsport, cuyos titulares son los hermanos Alejandro y Diego Levy.

Inicialmente, los rumores señalaron un presunto altercado entre el piloto tandilense y los dirigentes del certamen, lo que fue usado como explicación de su ausencia en la presente temporada por diversos medios. No obstante, Pernía salió a aclarar la situación en una reciente entrevista con Carburando, en la que señaló que no hubo inconvenientes con los hermanos y que su salida se debió a diferencias puntuales.

“Quiero aclarar que no tengo absolutamente nada contra los hermanos Levy. Nunca tuvimos una discusión ni un enfrentamiento”, comenzó el tetracampeón del TC2000. A pesar de esto, Pernía sí reconoció que no se fue de la mejor manera del certamen y que incluso resultó algo inesperado cómo se dieron las cosas: “Ellos tienen su postura sobre cómo manejar la categoría y yo sentí que me fui del TC2000 de una manera que no me hubiera imaginado. Solamente eso”.

Incluso en esta situación, el piloto volvió a mostrar su amor por el Turismo Competición 2000, a tal punto de que no descarta tener otro regreso en el futuro cuando puedan resolverse las diferencias que llevaron a su desvinculación momentánea. “Siempre voy a desearle lo mejor al TC2000 porque es una categoría que me ha dado muchísimo y me gustaría volver en algún momento”, agregó.

Para finalizar, Pernía volvió a destacar que no hubo ningún asunto personal con los Levy, de manera tal que no tendría problemas para volver al TC2000, por lo que las puertas están abiertas de su lado a la espera de un mensaje por parte de la dirigencia. “Sinceramente, nunca discutí con ellos ni tuve ningún enfrentamiento. El día de mañana, si toca volver, será de la mejor manera, no tengo dudas”, cerró.

Pernía viene de ganar el TCR de Brasil.

Posiciones del TC2000 tras Toay en 2026