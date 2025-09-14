Fiat Pulse 2026: más diseño, tecnología y potencia para liderar el segmento SUV

El Fiat Pulse 2026 se presenta como una evolución madura de su antecesor: mantiene lo que lo hizo exitoso, corrige puntos débiles y suma estilo, tecnología y performances que lo acercan más al piso de los SUV más exigentes. Para quienes buscan diseño atractivo, experiencias de manejo modernas y asistencia avanzada al conductor, este nuevo Pulse marca un paso adelante.

En materia mecánica, el modelo ofrece una gama completa que apunta a distintos perfiles de usuario. Las versiones de entrada continúan con el motor 1.3 aspirado, de alrededor de 99 caballos de fuerza, asociado a una caja manual de cinco marchas o automática tipo CVT. Un escalón arriba se ubican las variantes con el motor turbo T200 de 1.0 litro, capaz de entregar 120 CV y 200 Nm de torque, también vinculado a la transmisión CVT. La frutilla del postre es la versión deportiva Abarth, equipada con el propulsor Turbo 270, que alcanza 175 CV y 270 Nm, conectado a una caja automática de seis velocidades. Este conjunto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en unos 8 segundos y llegar a los 210 km/h de velocidad máxima. Además, en esta variante aparecen modos de conducción especiales, incluido el Poison, que mejora la respuesta del acelerador para una experiencia más deportiva.

El diseño exterior es otro de los puntos fuertes de esta renovación. El frente incorpora una parrilla de barras verticales inspirada en el Fiat Fastback, un skidplate más ancho con patrones geométricos y paragolpes de líneas más agresivas. Molduras aerodinámicas en los guardabarros refuerzan la silueta crossover, mientras que las llantas de 16″ en la versión Audace y las de 18″ en el Abarth con detalles rojos le dan mayor personalidad. Como extra, las versiones superiores pueden equipar techo solar panorámico, sumando sofisticación.

En el interior, la marca italiana apostó a un salto de calidad: tablero 100 % digital en versiones tope de gama, consola multimedia de hasta 10,1 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, y cargador inalámbrico. El confort se eleva con tapizados renovados, revestimientos de cuero en las puertas de las variantes Impetus y detalles exclusivos en la deportiva Abarth. La capacidad del baúl se mantiene en 370 litros, con una buena altura libre al suelo para uso mixto urbano y fuera de camino.

La tecnología de seguridad también da un paso al frente con la incorporación de sistemas de asistencia al conductor (ADAS). Entre ellos se incluyen el frenado automático de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril y el cambio automático de luces altas y bajas. En la versión Abarth se suman freno de estacionamiento electrónico con función Auto Hold, faros full LED, sensores de lluvia, acceso sin llave y arranque remoto.

Con este conjunto de mejoras, el Fiat Pulse 2026 se posiciona como una alternativa sólida en un mercado cada vez más competitivo, reafirmando el compromiso de la marca con el diseño italiano, la tecnología de punta y el placer de conducción.