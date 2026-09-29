Las 5 claves que hay que tener en cuenta antes de salir con el auto a la ruta.

Cuando llega el momento de las vacaciones, la mayoría de los conductores se concentra en planificar la ruta y preparar el equipaje. Sin embargo, el auto muchas veces queda relegado a un segundo plano, a pesar de ser el protagonista fundamental del viaje. Luis Miguel García, mecánico con años de experiencia, destaca la importancia de realizar una revisión completa antes de emprender la ruta.

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Según García, “el mayor error antes de un viaje es pensar que, porque el vehículo funciona, no necesita una revisión”. El especialista advierte que muchas fallas no comienzan en la ruta, sino que se gestan tiempo antes, cuando pequeños indicios pasan desapercibidos y terminan convirtiéndose en problemas graves.

Las 5 cuestiones a revisar antes de salir a la ruta

Para preparar un vehículo para un viaje largo, el mecánico recomienda iniciar la inspección por los neumáticos, el único punto de contacto con el asfalto. En verano, el calor aumenta el desgaste, por lo que es fundamental revisar la presión en frío y ajustarla según las indicaciones del fabricante. Además, hay que controlar el dibujo, el desgaste uniforme y el estado de los flancos, ya que un neumático puede aparentar estar bien y presentar problemas que solo se manifiestan tras varias horas de conducción.

El chequeo continúa bajo el capó con elementos básicos pero cruciales: el nivel de aceite, el líquido refrigerante, el líquido de frenos y el del limpiaparabrisas. Estos controles rápidos permiten detectar problemas incipientes antes de que se agraven y comprometan la seguridad y el funcionamiento del vehículo.

Otro punto clave es la batería, que, aunque el auto arranque sin inconvenientes, puede estar al límite debido al desgaste acelerado por las altas temperaturas. Además, García aconseja verificar el sistema de refrigeración y el aire acondicionado, prestando atención a posibles pérdidas de rendimiento, temperaturas elevadas del motor o niveles bajos de refrigerante, señales claras de que algo no está funcionando correctamente.

Por último, no hay que olvidarse de las luces, el limpia parabrisas y otros sistemas de seguridad que suelen pasar desapercibidos en el uso diario, pero que cobran vital importancia en viajes largos. “Son revisiones muy sencillas que muchas veces permiten detectar un problema antes de que aparezca en el momento menos oportuno, cuando el vehículo lleva horas circulando y está soportando un mayor esfuerzo”, indicó el mecánico.

Las semanas previas a las vacaciones suelen ser de gran movimiento en los talleres, donde muchos aprovechan para asegurarse de que todo esté en orden. Sin embargo, García advierte que confiar solo en el buen desempeño cotidiano puede ser engañoso. “El vehículo suele avisar antes de una falla, pero esos pequeños síntomas se ignoran hasta que aparece un problema serio en plena carretera”, sostuvo.

Por eso insiste en realizar una revisión preventiva con anticipación y no dejarla para el último momento. “Una revisión preventiva antes de salir suele ser mucho más económica que una avería durante las vacaciones. Muchas veces la diferencia está en detectar el problema cuando todavía tiene una solución sencilla; un auto puede funcionar perfectamente y no estar preparado para realizar un viaje de cientos de kilómetros”, concluyó Luis Miguel García.