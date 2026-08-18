Exdirector de la Fórmula 1 apunta contra Max Verstappen: ¿por qué ya no lo necesitan en Mercedes?

Una de las principales dudas que se mantiene vigente en la Fórmula 1 a días de la reanudación del campeonato en el Gran Premio de Países Bajos es el futuro de Max Verstappen. El as de Red Bull ha mostrado un claro descontento con el nuevo reglamento técnico, incluso mirando con cariño la posibilidad de abandonar el certamen para cambiar a otra competencia más dinámica, sin mencionar la falta de rendimiento del RB22.

De hecho, el piloto neerlandés tampoco ocultó su frustración con el estado de la escudería austriaca, que todavía no encuentra el coche a pesar de tener uno de los motores más potentes de la nueva era. No obstante, el aspecto clave es que Verstappen llegó a la mitad de la temporada fuera de los tres mejores de la tabla, algo que le permite activar la cláusula de rescisión para buscar una salida a otro equipo antes de que su contrato venza en 2028.

En este sentido, la escudería que ha sonado con fuerza para incorporar al tetracampeón del mundo ha sido Mercedes, cuyo director le ha dedicado múltiples halagos a lo largo del año. A pesar de esto, Guenther Steiner considera que ya no hay lugar para Verstappen en el equipo de Brackley, donde el crecimiento de la figura de Andrea Kimi Antonelli haría innecesaria la llegada del neerlandés como posible reemplazo de George Russell.

“En Mercedes, creo que ahora han encontrado al próximo Max Verstappen. Así que quizá no necesiten al verdadero Max Verstappen en este momento”, afirmó el exdirector de Haas en una reciente entrevista con el podcast Up To Speed. Teniendo esto en cuenta, el empresario ítalo-estadounidense considera que la única posibilidad de mudanza está en McLaren, aunque ni siquiera hay una garantía de que sea una mejor opción que Red Bull.

“Creo que Red Bull tiene una ventaja. Ahora tienen su propio motor, lo cual es una ventaja”, agregó Steiner, refiriéndose a los problemas de fiabilidad que ha mostrado el equipo de Woking con las unidades de potencia de Mercedes. De ahí que Verstappen se encuentre en una disyuntiva desde la óptica del actual comentarista, que aseguró que el neerlandés solamente quiere estar en el mejor asiento disponible y, si no hay opciones, es poco probable que abandone su hogar en la F1.

El neerlandés todavía no ganó en la temporada.

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