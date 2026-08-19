Dos asientos menos: los pilotos que fueron confirmados en las últimas horas para la Fórmula 1 2027

Hace unos días, la Fórmula 1 publicó un resumen de los pocos asientos ocupados que había en la grilla de la próxima temporada, siendo Ferrari, McLaren y Cadillac los únicos equipos con duplas confirmadas, mientras que Alpine y Red Bull solamente tenían a Pierre Gasly y Max Verstappen, respectivamente. A tan solo unos días de la reanudación del campeonato, un número tan bajo de pilotos causó cierta sorpresa, en especial por la falta de anuncios.

Y es que la mayoría de los contratos están programados para terminar en diciembre, de manera que se esperaba que el parate por el verano europeo traiga novedades en cuanto a las renovaciones. Ahora bien, a tan solo un par de días del inicio de la decimosegunda fecha con el Gran Premio de Países Bajos, Williams ha salido a comunicar que mantendrá a su dupla actual en la siguiente temporada después de llegar a acuerdos con Alex Albon y Carlos Sainz.

Este martes, el equipo de Grove comunicó la renovación del tailandés, que firmó por un año más y tendrá su sexta temporada con los colores de Williams, justo para la celebración del 50º aniversario de la escudería. “Un año difícil no refleja la realidad completa, y solo me motiva aún más para seguir construyendo y esforzándome junto con la fábrica y nuestros aficionados para lograr grandes cosas. Nuestra historia aún no ha terminado”, afirmó Albon en el comunicado.

No conforme con un anuncio, la escudería británica reveló este miércoles que el español también seguirá en la base de Grove después de todos los rumores que circularon con respecto a una posible salida por la baja de rendimiento. Sin embargo, a diferencia del caso de Alex, Sainz firmó un contrato multianual, de manera tal que su permanencia en Williams iría más allá del 2027.

“Mi compromiso es el mismo que desde el primer día: ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y espero crear muchos más recuerdos con el equipo”, dijo el madrileño a través de los canales oficiales del equipo. De esta manera, los ingleses mantendrán a sus actuales pilotos en el proyecto, a la vez que todavía quedan 12 asientos sin cubrirse para 2027.

Williams mantiene su dupla actual para 2027.

La grilla de la F1 en 2027