Los avances en el autódromo de Buenos Aires en busca de traer de regreso a la Fórmula 1

El debut de Franco Colapinto en 2024 hizo que Argentina vuelva a ingresar en la vista de los directivos de la Fórmula 1, sobre todo después de las miles de personas que se presentaron en abril para ver la exhibición del piloto en el barrio porteño de Palermo. Claro que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires sabían que la convocatoria iba a ser masiva y, en parte por eso, se adelantaron para retomar el sueño de traer la competencia de regreso.

{{{htmlAmp}}}

Tal es así que se aprovecharon de las remodelaciones en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para recibir al MotoGP y salieron en búsqueda de la homologación de la FIA para ser un circuito habilitado para la F1. Ingenieros y diseñadores de trazados se apersonaron en el recinto a finales del año pasado para evaluar la posibilidad llevar a cabo el proyecto, que vio luz verde e inicio una serie de remodelaciones este año.

De hecho, las obras continúan a toda máquina con el objetivo de finalizar a fin de año y uno de los pasos más importantes se dieron esta semana con la demolición total de la tribuna situada en la zona de la horquilla. La eliminación de las históricas gradas del autódromo se justifica con el nuevo diseño, ya que se usará ese espacio para la extensión del trazado de manera tal de cumplir con los estándares internacionales que exige la FIA.

La ampliación de esta zona no solo permitirá mejorar las condiciones del circuito, sino también que brinda acceso a otras secciones del predio que pueden desarrollarse a futuro, sobre todo en lo relacionado con la infraestructura. Y es que el proceso para albergar a la F1 no solo requiere de un mejor circuito, sino también de toda una serie de aspectos que hacen a la estructura general del predio, a lo que se suma también la construcción del nuevo kartódromo.

En síntesis, se trata de una revalorización del Gálvez a través de la modernización, un tema sobre el que habló Fabián Turnes, secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad. “Estamos transformando el Autódromo para que vuelva a estar a la altura de los grandes eventos internacionales. Esta obra nos permite extender el circuito y seguir avanzando hacia el objetivo de contar con una pista preparada para recibir, eventualmente, a la Fórmula 1 en Buenos Aires”, afirmó el exjugador de Los Pumas.

El Gálvez debe recibir al MotoGP en 2027.

Los ganadores del GP de Argentina en la historia