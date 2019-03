El Presidente Mauricio Macri buscó desligarse de los "delitos" que cometió su su padre, Franco Macri. Sin embargo, una declaración suya en el programa de Bernado Neustadt lo incrimina y complica su coartada.

"Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar", afirmó el domingo Macri en una entrevista con Luis Majul.

Un archivo muestra una declaración de Macri que desmiente lo dicho con Majul: "Yo trabajo dentro de la administración que preside mi padre, tomo parte en el holding del comité activo que se reúne semanalmente para tratar la política general del grupo y aparte me ocupo directamente de algunas empresas".

"Me ocupo directamente de algunas empresas"

Cuando Neustadt le preguntó acerca de la patria contratista, el entonces joven empresario sostuvo: "Me siento directamente involucrado, porque soy responsable de ese sector al que mal llaman patria contratista. Nunca nadie es culpable por sí solo de lo que pasa, es un poco las reglas de juego en que uno se debe desenvolver y que ha permitido que ciertas empresas, por esas reglas, permitir que se desarrolle esta sociedad entre burocracia y algunas empresas".

Con Majul había afirmado: "No cometí ningún delito, me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno. Percibo el enojo de los argentinos", deslizó el jefe de Estado, quién además agregó: "No tengo miedo de ir preso".