La Justicia allanó esta mañana la casa de Víctor Hugo Morales a raíz de la causa que el periodista mantiene con el Grupo Clarín por haber transmitido la final de Boca ante el Real Madrid de la Intercontinental en el 2000. El relator se mostró muy angustiado por lo sucedido.

“Estos cuadros son parte de mi vida”, manifestó, al tiempo que recordó que ya pagó 2 millones de pesos de los 3 que debía pagar por la denuncia iniciada por el Grupo Clarín.

Por otro lado, el periodista alertó sobre la coincidencia entre su regreso a la señal de C5N y el allanamiento: “La fecha no parece que fuera una casualidad". Y apuntó contra el Gobierno: “podrían haber ejercido cierta presión sobre la Justicia”.

"Genera una sensación de desprotección. Por lo menos podrían avisar", indicó Víctor Hugo, aunque accedió al procedimiento "para evitar un disgusto peor". La Justicia se llevó los cuadros del departamento ubicado en el barrio de Palermo.

"Siento una pena atroz. Esto es parte de mi vida. Estos cuadros habitan mi vida hace más de 20 años, son una especie de capital afectivo y moral. Que lo quiten en función de presiones es una especie de atraco",afirmó, visiblemente triste.

Además, el relator denunció que la Justicia no hizo una tasación correcta sobre los cuadros: "Si me lo llevan por 50 mil pesos puedo decir que me los están robando. Lo sabe cualquier persona que tiene un cuadro en su casa".