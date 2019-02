SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El enfrentamiento menos pensado ocurrió en "Gente Opinando", el programa conducido por El Pollo Álvarez en Net Tv. Los protagonistas de la gresca ideologica: Sol Pérez y Javier Milei.

El episodio comenzó cuando la mediática comenzó a cuestionarle algunos conceptos al economista y éste le respondió sin filtro: "Vos me querés manotear el bolsillo".

Embed

Con una agresión efervescente Milei no paró y le dijo a Pérez: "No abrís la cabeza, no entendés porque no escuchás", anunció Milei. Y agregó convencido: "Vos con tus ideas de redistribuir el ingreso lo que no te das cuenta es que estás a favor de la violencia, del trato desigual frente a la Ley y del robo. No lo ve así porque no estás formada".

Totalmente indignada y frustada, la mediática se paró de su silla y se retiró del programa.