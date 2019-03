La producción de Animales Sueltos reveló los detalles por qué renuncio Asis

Lejos de respetar la decisión que tomó el politólogo Jorge Asis de renunciar a Animales Suelto y no dar explicaciones al respecto, la producción del programa ventiló el mensaje que el panelista le envió anunciando su renuncia.

Según reveló Teleshow, los productores del ciclo se mostraron sorprendidos por la decisión que tomó el escritor ya que “tenía un lugar preponderante” en el programa.

"Jorge se molestó porque a partir del próximo viernes se incorpora al programa Alfredo Casero, para hacer durante cuatro viernes el mano a mano de ese día con Alejandro. El segmento de Asís es lo jueves, por lo tanto nada modifica la mecánica del programa, es sumar otra voz al ciclo", aclararon desde la producción a ese portal.

A su vez, un productor destacado de Jotax señaló: “Se enojó y decidió irse, renunció ayer y decidimos aceptarle la renuncia. La verdad es que estamos todos muy sorprendidos por la situación”

Desde la producción le mostraron a ese medio el mensaje de WhatsApp que Asís envió para contar su decisión, mostrando su fastidio por la incorporación del actor al programa: "La comparación con Casero es inevitable. Me bajan el precio. Me devalúan. Pero compensan. Espero que lo hayan hecho a propósito. No por distraídos ni nabos”.

“De pronto me siento incómodo. Y yo no estoy incómodo en ninguna parte", sentenció el panelista.