Organismo italiano de control de privacidad detiene reconocimiento facial en aeropuerto de Milán

El organismo italiano de control de la privacidad suspendió temporalmente el uso de la tecnología de reconocimiento facial en el aeropuerto de Linate, en Milán, a la espera de que concluya una larga investigación sobre protección de datos, según mostraron unos documentos el miércoles.

Los controles de reconocimiento facial en los aeropuertos han suscitado preocupación en todo el mundo por el posible uso indebido de los datos de los pasajeros.

El organismo de control de la privacidad en Italia, conocido como Garante, justificó la suspensión diciendo que no había suficientes salvaguardias en Linate para impedir el uso del reconocimiento facial en pasajeros que no lo habían aceptado.

Su decisión, fechada el 11 de septiembre, se hizo pública el miércoles.

En su página web, SEA, el operador de los aeropuertos milaneses, afirma que su tecnología de "Faceboarding" es "segura, sencilla y rápida", y permite a los pasajeros pasar los controles de seguridad sin mostrar el pasaporte o el documento de identidad.

El miércoles, en respuesta a la medida de Garante, SEA afirmó que cumple la normativa vigente y que está trabajando con el organismo de control para aclarar todos los aspectos del tratamiento de datos.

Dijo que esperaba reanudar lo antes posible el servicio opcional de reconocimiento facial, que sólo está disponible para los pasajeros adultos que lo soliciten, alegando que mejora la seguridad aeroportuaria y acelera los procedimientos.

