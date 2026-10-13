La sala de Prensa del Vaticano confirmó que la intervención al papa León XIV fue exitosa y que la cirugía concluyó en el plazo y de la forma prevista. "El Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información", indicaron en un comunicado.

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El Papa ingresó este martes al Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, para someterse a una intervención destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado durante controles recientes. El Vaticano informó que la lesión fue identificada en una etapa temprana y se encuentra localizada, por lo que los médicos aconsejaron intervenir; la estadía hospitalaria prevista es de alrededor de una semana.

Fieles, religiosos y religiosas se congregaron este martes en la capilla del hospital para rezar por la salud del Papa, mientras afrontaba la operación para quitarle el nódulo. El rezo del Rosarío fue presidido por el cardenal y obispo vicario de Roma, Baldassare Reina.

El Sumo Pontífice permanecerá en una habitación de la décima planta del establecimiento, junto al apartamento reservado habitualmente a los pontífices. No ocupará esa zona debido a que está en proceso de reestructuración, aunque su estancia se desarrollará en un sector contiguo del mismo nivel.

La operación se da a semanas de que emprenda su gira por Latinoamérica en noviembre, que comienza el 6 de dicho mes en Uruguay, continúa el 8 por Argentina y luego finaliza en Perú. El Sumo Pontífice mantuvo su agenda habitual y audiencias hasta el lunes pasado.

Desde la Prefectura de la Casa Pontificia, que gestiona la agenda papal, explicaron que frente a su reposo se anularán las actividades hasta el martes 20 de octubre y se mantendrá una semana fuera del Vaticano. Entre las posibilidades, se cree que podría retomar su actividad y reaparecer en público el próximo miércoles 23 de octubre, durante la audiencia general de los miércoles.

¿Qué es un nódulo pulmonar y qué tan grave es?

Un nódulo pulmonar es una pequeña formación de tejido que aparece en los pulmones y se detecta habitualmente mediante estudios de imagen como radiografías o tomografías computarizadas de tórax. Especialistas señalan que entre el 96% y el 98% de estos nódulos son benignos y no representan un riesgo grave para la salud.

Para evaluar el riesgo, los especialistas consideran el tamaño de la lesión, sus bordes, su densidad y si aumentó de tamaño en estudios sucesivos. También tienen en cuenta antecedentes personales, tabaquismo y otros factores de riesgo. Para conocer su gravedad, en algunos casos tienen que ser sometidos a una biopsia u otras pruebas complementarias.