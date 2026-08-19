“Lo van a liberar”: la advertencia de Evo Morales sobre la detención de Cerimedo 

El ex presidente boliviano Evo Morales, quien se encuentra refugiado en la región del Trópico hace meses por la ofensiva política y judicial en su contra, lanzó una advertencia que apunta directo al corazón del poder actual en Bolivia: “Acordate, lo van a liberar”, advirtió con relación a la detención del asesor político Fernando Cerimedo, acusado de ser el presunto autor intelectual de un ataque armado contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller.

La detención de Cerimedo en Santa Cruz de la Sierra expone los hilos de un entramado de impunidad y operaciones políticas que, según el fundador del MAS, involucran al presidente boliviano Rodrigo Paz. Para Morales, el estratega político, a quien vinculó directamente con campañas políticas y mediáticas en su contra, no es un detenido común.

Según denunció Morales en una entrevista televisiva con la señal DTV de Bolivia, el fundador de La Derecha Diario cuenta con una red de protección institucional de la cual se servirá para eludir la acción de la justicia. El ex mandatario boliviano fundamentó su inquietud en el peso político que el imputado tiene dentro del actual esquema gubernamental: “Él sabe todas las barbaridades que hacen el presidente (Rodrigo Paz) y su gabinete”, alertó el ex mandatario boliviano.

¿El poder detrás de Paz?

Morales no dudó en describir a Cerimedo como una figura de poder omnímoda que opera por encima de la institucionalidad formal del Estado boliviano. Lejos de ser un simple colaborador técnico, el líder del MAS detalló, en diálogo con Radio 10, el nivel de injerencia que el asesor tiene en la administración de Paz.

“Los medios de comunicación se quejaron... Él ordena quién debe hablar y quién no”, fustigó Morales. La subordinación del aparato estatal a la figura del estratega digital parece ser total, al punto de generar resquemores internos: “Va pasando el tiempo y también hay ministros molestos con Cerimedo porque él decide en el gabinete. Está por encima de los ministros”.

Asimismo, Morales vinculó directamente el accionar de Cerimedo con una persecución sistemática en su contra y conectó el rol del asesor con la crisis política de noviembre de 2019. Según el exmandatario, durante el proceso que culminó en su renuncia, se intentó involucrarlo en actividades delictivas sin éxito. "Durante el golpe de Estado me investigaron y no encontraron nada. Intentó involucrarme con el narcotráfico, no encontró nada", recordó Morales.