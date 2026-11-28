La humanidad atraviesa un momento histórico excepcional. La revolución tecnológica, la transformación del orden internacional y el creciente protagonismo del Sur Global nos obligan a revisar los marcos conceptuales con los que interpretamos el progreso.

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Durante las últimas décadas, la globalización avanzó fundamentalmente a través del comercio, las inversiones, las finanzas y las cadenas internacionales de producción. Este proceso conectó territorios, mercados y sociedades como nunca antes.

Pero también promovió la homogeneización cultural, la estandarización de los patrones de consumo y una creciente uniformidad que, en muchos casos, debilitó las identidades comunitarias y relegó el patrimonio histórico y espiritual de los pueblos.

La globalización logró conectar nuestras economías, pero la interdependencia económica, por sí sola, no garantiza sociedades más solidarias, relaciones internacionales más justas ni seres humanos más felices. Tenemos todavía pendiente la tarea histórica de construir una verdadera comunidad humana.

Los límites de la globalización

Por eso, considero que estamos entrando en una nueva etapa en la que los valores éticos, las identidades culturales y el patrimonio de las civilizaciones adquieren una importancia estratégica.

Las civilizaciones han acumulado durante siglos conocimientos, experiencias, instituciones y concepciones sobre la convivencia humana que constituyen un patrimonio de valor incalculable más allá de cualquier indicador económico.

La modernización debe recuperar esa dimensión cultural y moral, porque el crecimiento de la productividad y la innovación científica adquieren su sentido más profundo cuando contribuyen a mejorar la vida de las personas y fortalecer el tejido social.

Civilización, identidad y modernización

La Iniciativa para la Civilización Global, propuesta por el presidente Xi Jinping, ofrece un marco relevante para promover el respeto a la diversidad cultural, el aprendizaje mutuo y el reconocimiento de valores compartidos.

La riqueza de los pueblos reside en la singularidad de sus identidades. Es precisamente desde esa pluralidad que podemos construir valores compartidos y un horizonte de convivencia.

La realización de este foro en Hong Kong tiene un significado especial. Esta ciudad ha sido históricamente un espacio de encuentro entre China y el mundo, donde diferentes culturas, instituciones y experiencias económicas han convivido e interactuado.

Hoy forma parte de la Gran Área de la Bahía Guangdong-Hong Kong-Macao, una región que reúne capacidades industriales, científicas, financieras y tecnológicas extraordinarias.

Durante las recientes reuniones de APEC en Shenzhen, el presidente Xi Jinping propuso fortalecer la cooperación económica internacional entre áreas de la bahía, tomando como referencia la experiencia de esta región.

El papel de China en el mundo

Esta propuesta puede abrir nuevas oportunidades de cooperación científica, tecnológica, cultural y productiva entre distintas regiones del mundo. Pero también nos invita a reflexionar sobre una cuestión más profunda: cuál debe ser el papel de las grandes potencias en una nueva etapa de la historia mundial.

Durante siglos, numerosos procesos de expansión imperial y colonial impusieron instituciones, modelos económicos y patrones culturales sobre otros pueblos. Frente a esa experiencia histórica, China plantea desde su diplomacia contemporánea el respeto a la soberanía, la diversidad civilizatoria y el derecho de cada país a elegir su propio camino de desarrollo.

Esta orientación adquiere especial relevancia en un mundo que necesita reconocer la pluralidad de experiencias históricas y construir nuevas formas de cooperación.

La verdadera grandeza de una potencia no se mide solamente por su capacidad de transformar el mundo, sino también por su disposición a respetar el derecho de los demás pueblos a transformarlo desde su propia historia.

China tiene hoy una responsabilidad histórica extraordinaria: demostrar, mediante sus políticas y sus relaciones internacionales, que el ascenso de una gran potencia puede ampliar las oportunidades de desarrollo de otras naciones sin exigirles que renuncien a su identidad.

La propuesta de una comunidad de destino compartido para la humanidad adquiere aquí una dimensión concreta: promover un orden internacional donde el desarrollo de cada país contribuya a generar nuevas oportunidades para el conjunto de la comunidad internacional.





* Fragmento del discurso pronunciado por el ex embajador de Argentina en China en el Foro Internacional de Estudios sobre Civilizaciones Globales 2026, realizado en Hong Kong.