Los ministros de la UE llegan a un "compromiso" sobre la hoja de ruta del euro digital

19 sep (Reuters) -Los ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea acordaron el viernes una hoja de ruta para el lanzamiento de una moneda digital en euros que pretende convertirse en una alternativa a los sistemas estadounidenses Visa y Mastercard, actualmente dominantes.

Los debates sobre el euro digital, esencialmente un monedero electrónico respaldado por el Banco Central Europeo, se han intensificado este año porque la UE quiere reducir su dependencia de otros países en ámbitos clave como la energía, las finanzas y la defensa.

El BCE ha presentado el euro digital como una forma de reducir la dependencia europea de las tarjetas de crédito estadounidenses y como respuesta a la presión global del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a favor de las monedas estables vinculadas al dólar estadounidense.

Pero el BCE, el principal patrocinador del proyecto, no ha logrado hasta ahora obtener la aprobación legislativa para el mismo, con los parlamentarios y banqueros quejándose de que podría vaciar las arcas de los bancos, costar demasiado o restringir la privacidad.

Como señal de progreso, los ministros de Economía y Hacienda de la UE, reunidos el viernes en Copenhague con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el Comisario Europeo Valdis Dombrovskis, alcanzaron un acuerdo sobre los próximos pasos.

De este modo, los ministros de Economía de la UE podrán decidir si se emite una moneda digital y cuántos euros de este tipo podrá tener cada residente, lo que se considera crucial para disipar el temor a una corrida de depósitos bancarios.

"El compromiso al que hemos llegado es que antes de que el BCE tome una decisión final en relación con la emisión... habrá oportunidad de debatirlo en el Consejo de Ministros", dijo Paschal Donohoe, que preside las reuniones de ministros de Economía, en una rueda de prensa conjunta.

Donohoe, Lagarde y Dombrovskis también celebraron un compromiso sobre el procedimiento para fijar el límite de tenencia, aunque no dieron detalles.

Un participante en la reunión dijo a Reuters que el BCE también someterá una propuesta de límite de tenencia a la aprobación del Consejo Europeo de Ministros de Finanzas.

(Redacción de Francesco Canepa; edición de Aidan Lewis y Sharon Singleton; editado en español por Patrycja Dobrowolska)