El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció este lunes que Rusia atacó una central eléctrica en Kharkiv y otras instalaciones pese al llamado a un alto al fuego por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth Social.

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Esta situación llevó a Zelensky a concluir que el Kremlin "no presta atención" a los mensajes del líder estadounidense, según informó la agencia de noticias EFE. “Está claro que Putin no lee las redes sociales”, afirmó el presidente ucraniano en una intervención por videoconferencia en el Foro de Seguridad de Varsovia.

Además del ataque contra la infraestructura eléctrica de Kharkiv, al este de Ucrania, también aseguró que durante la medianoche del domingo se registraron embestidas contra una instalación de producción de gas y una estación de servicio. Estos golpes fueron descritos por Zelensky como una "violación directa" al alto fuego energético que Trump había proclamado unas horas horas antes.

“Estamos listos para respetar un alto el fuego energético si Rusia está lista para hacer lo mismo. Estamos de acuerdo si ellos están de acuerdo”, advirtió el el jefe de Estado ucraniano.

Ciudad portuaria de Mariúpol, al sur de Ucrania, abril de 2022 (Foto: Reuters).

Rusia no confirmó una tregua

Sobre el pedido de Trump, el Kremlin evito confirmar que Rusia acepte una tregua energética con Ucrania y mantuvo su postura de buscar un acuerdo de paz duradero por sobre una suspensión temporal de las hostilidades.

Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, indicó que los contactos continúan y que Moscú informará cuando tenga una posición para comunicar, además no confirmó si aceptaban la propuesta del mandatario estadounidense. “Nosotros no queremos una tregua, queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello”, reiteró el secretario de prensa.

El acuerdo de diésel con Rusia

Durante su paso por el Foro de Seguridad de Varsovia, el mandatario ucraniano también cuestionó el acuerdo de diésel con Rusia presentado por Trump el viernes anterior, al que calificó como una medida que "equivale a financiar la guerra”. Además, alertó a los países europeos a no subestimar las amenazas de desestabilización a través de ataques híbridos: “Nuestros servicios de inteligencia saben que Rusia está planeando muchas operaciones híbridas agresivas contra Europa”.

Trump anunció un acuerdo con su par ruso, Vladimir Putin, para que Rusia suministre de inmediato millones de toneladas de combustible diésel tanto al mercado norteamericano como al global.

Por otro lado, el primer ministro polaco, Donald Tusk, también pasó por el foro, respaldó a Kiev y denunció la conducta rusa. “Es siempre lo mismo: si propones un alto el fuego, (Rusia) responde con brutalidad”, afirmó.

Tusk calificó como un ataque a la respuesta de Moscú contra la energía y la infraestructura de Kharkiv. El jefe de Gobierno anticipó que viajará a Bruselas para impulsar un endurecimiento de las sanciones de la Unión Europea (UE) contra Rusia, acusándola de no tener interés “en la desescalada ni en la paz, solo en la dominación”.