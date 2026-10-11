Donald Trump anunció un "alto el fuego energético" inmediato entre Rusia y Ucrania

Donald Trump anunció un alto el fuego energético de efecto inmediato entre Rusia y Ucrania para frenar los ataques a refinerías y redes eléctricas. Aunque el mandatario aseguró que Moscú y Kiev aceptaron la medida, no precisó mecanismos de control ni la duración del acuerdo.

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La sorpresiva orden de Trump en Truth Social: "¡No lo rompan!"

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump comunicó: "Con efecto inmediato, hay un alto al fuego energético en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes aceptaron. ¡No lo rompan!". Sin embargo, no brindó detalles sobre la duración del entendimiento ni precisó cuáles serán los mecanismos para garantizar su cumplimiento. La declaración del presidente estadounidense se conoció después de que su par ucraniano, Volodímir Zelensky, manifestara su disposición a detener los ataques contra las refinerías rusas si Moscú también suspendía sus ofensivas contra la infraestructura energética de Ucrania.

El choque diplomático entre Trump y Volodímir Zelensky por las refinerías rusas

La iniciativa se produjo en un contexto de intensificación de los ataques contra instalaciones petroleras, redes eléctricas y sistemas de transporte. Las ofensivas cruzadas no solo afectan la capacidad de abastecimiento y producción de ambos países, sino que también agregan presión sobre los mercados internacionales de energía.

Trump venía cuestionando públicamente la estrategia militar de Kiev y responsabilizaba a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas por agravar los problemas en el suministro global de combustibles. El mandatario estadounidense había reclamado que Zelensky frenara esas operaciones y llegó a sugerir que Ucrania necesitaba un nuevo presidente capaz de alcanzar un acuerdo.

Las duras críticas de Trump a Zelensky antes de anunciar la tregua energetica

El sábado, un día antes de anunciar el alto al fuego, Trump había endurecido sus críticas contra el presidente ucraniano. Desde las inmediaciones de la Casa Blanca, sostuvo que Zelensky generaba dificultades para la comunidad internacional al autorizar ataques contra las refinerías rusas. "Más le vale que pare", afirmó el mandatario estadounidense ante los periodistas.

También planteó que Ucrania debería tener un dirigente dispuesto a negociar un acuerdo con Moscú. "Es tiempo de que Ucrania tenga un nuevo presidente", aseguró.