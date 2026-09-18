El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la prohibición del ingreso a la Casa Blanca a tres canales estadounidenses, acusándolos de dar "noticias falsas" y de recibir pauta millonaria "desde el mandato del corrupto Joe Biden". El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta de Truth Social este mismo viernes. Además, los señaló de escribir "ficciones y mentiras" sobre él y su administración, y prometió agregar a más medios en esa lista.

{{{htmlAmp}}}

"Noticias falsas" y quita de acreditaciones: el nuevo ataque de Trump contra la prensa

Desde su retorno a la Casa Blanca, el magnate republicano profundizó en su retórica en contra de los demócratas y periodistas opositores. Fiel a su estilo, más de una vez criticó a periodistas en sus conferencias de prensa y llegó a cruzarlos en vivo, en plenas entrevistas, acusándolos de desinformar y de hacerle "preguntas sesgadas" para operar en su contra. Hoy volvió a pronunciarse en esa postura y le removió el ingreso a la Casa Blanca a la CNN, a la MSNOW y al diario Político, tres de los medios nacionales estadounidenses que más cubren la actualidad política del Ejecutivo norteamericano.

"Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, prohíbo la entrada a la Casa Blanca a CNN, MSNOW (¡que recientemente cambió su nombre de MSNBC debido a la falta de audiencia y credibilidad!) y Politico", comenzó el mensaje del presidente Trump. Además, acusó a los miembros de este último de percibir "una suscripción ilegal y ridícula de 8 millones de dólares del Gobierno de los Estados Unidos" durante la gestión de Biden. "Me parece corrupción, como resultado de su constante difusión de noticias falsas", agregó el mandatario.

¿Qué dijo Donald Trump sobre las fuentes de financiamiento de los medios?

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir ni publicar constantemente ficciones y mentiras cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos, la Administración Trump o los Estados Unidos de América. Otros medios de comunicación que difunden noticias falsas seguirán a continuación", sostuvo el propio Trump, y remató con su clásico: "¡Gracias por su atención a este asunto!".

También por Truth, Trump atacó a la Corte Suprema de EE.UU. tras el bloqueo a su plan para restringir el voto por correo

Aparte de cruzar a la prensa, esta misma semana el presidente Trump apuntó contra la Corte Suprema de ese país después de que el máximo tribunal rechazara su solicitud para levantar la orden judicial que mantiene frenado su polémico plan para restringir el voto por correo. Después del revés sufrido a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio término en noviembre, el jefe de Estado acusó a los magistrados de dejarse intimidar por la oposición y actuar guiados por intereses partidarios.

A través de una publicación en su plataforma Truth Social, Trump describió a la resolución de "horrible" y "altamente política", y dirigió sus críticas más duras hacia la actuación del cuerpo judicial. "Ciertos jueces están aterrorizados de estos demócratas enloquecidos y depravados, y son totalmente incapaces de mostrar el coraje necesario para salvar nuestra América", afirmó el presidente.