El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó a principios de esta semana la ejecución por pelotón de fusilamiento a Nidal Malik Hasan, un ex psiquiatra del Ejército de EE.UU. que asesinó a 13 personas en una base militar ubicada en Fort Hood, Texas. Finalmente, el mandatario dio el visto bueno a la recomendación del Secretario de Defensa tras la condena a pena de muerte impuesta en 2013.

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“El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha recomendado -y el presidente Donald Trump ha aprobado- la pena de muerte por pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos para el terrorista condenado Nidal Malik Hasan”, informó el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter). “El secretario del Ejército fijará la hora y el lugar de la ejecución. El día del juicio para Hasan por fin ha llegado”, añadió.

Hasan -musulmán nacido en Estados Unidos y de origen palestino- abrió fuego contra soldados estadounidenses en un centro de procesamiento de personal de Fort Hood, el 5 de noviembre de 2009. Allí, al grito de 'Allahu Akbar' (Dios es grandísimo o Dios es el más grande, en árabe), matóa 13 personas y además hirió a otras 32. Fue detenido tras ser baleado por una agente de la policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.

Fue condenado a muerte en el año 2013 por un jurado militar, luego de ser hallado culpable de perpetrar el tiroteo masivo -según indicaron- inspirado por el organización terrorista Al Qaeda. Durante el proceso judicial, optó por defenderse a sí mismo: no llamó testigos, no declaró y tampoco negó los cargos.

Además, en el juicio se reveló que Hasan se oponía a las ocupaciones estadounidenses en Irak y Afganistán mientras que, al mismo tiempo, se presentaron pruebas de sus conversaciones en línea con el clérigo radical Anwar al Awlaki -presunta figura de Al Qaeda y ciudadano de EE.UU. que murió en un ataque con drones en Yemen-. Habría afirmado que su intención era impedir que fueran a matar a sus compatriotas musulmanes.

Cómo sigue el caso de Hasan

A partir de la aprobación de Trump para la ejecución es necesario llevar adelante diversos pasos procesales. Más allá de la disposición presidencial, Nidal Malik Hasan podría suspenderla con una apelación de habeas corpus en el sistema judicial federal civil. Dicha interrupción podría extenderse por años.

Según diversos medios estadounidenses, las condenas de muerte son extremedamente raras en el sistema de Justicia Militar y las ejecuciones por pelotón de fusilamiento, aún más. Actualmente hay cuatro hombres -contando a Hasan- en el corredor de la muerte militar en Fort Leavenworth, estado de Kansas. El presidente George W. Bush aprobó la ejecución del especialista del ejército Ronald Gray en 2008, pero un juez la suspendió y Gray permanece allí.

El último hombre ejecutado en el sistema militar fue el soldado John Bennett, ahorcado en 1961 por violar a una niña de 11 años.