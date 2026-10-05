Trump dijo que la elección en Brasil fue "increíble" y ya palpita el balotaje: "Será muy ajustado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó que el balotaje de las elecciones en Brasil, que enfrentará a Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva el domingo 25 de octubre, estará "muy ajustado".

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Consultado por la prensa presente en Washington, el mandatario estadounidense destacó el triunfo de Flávio Bolsonaro por poco menos de dos puntos en la primera vuelta del domingo 4 de octubre. "Es una gran victoria. Muy ajustada, pero impresionante, la verdad", expresó.

Después de describir al resultado del último fin de semana como "increíble", Trump dio su visión de cara a la segunda vuelta electoral. "Creo que será una elección muy ajustada. Creo que las elecciones de Brasil estarán muy reñidas", analizó.

Los discursos de los candidatos

Tanto Flávio Bolsonaro como Luiz Inácio Lula da Silva hablaron antes sus militantes después de que se conocieran los resultados de la primera vuelta. Lula, en sintonía con la mayoría de los analistas internacionales, se mostró sorprendido por el resultado. "Estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en primera vuelta", dijo. "Vamos a convencer al pueblo brasileño de que debemos continuar con el proyecto", sostuvo el actual jefe de Estado y agregó: "A partir de mañana empieza una nueva campaña".

Por su parte, Flávio Bolsonaro consideró que "Brasil quiere un cambio" y se mostró "feliz con los resultados en todas las regiones". "Estoy muy feliz por el voto de confianza. Son 56 millones de brasileños. No podría estar más realizado ya que lo que constato es que Brasil quiere un cambio", señaló el candidato del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. "Hay posibilidades reales de que en tres semanas Brasil dé una respuesta y muestre que quiere un Gobierno moderno, con menos ministerios, un Gobierno que respete la democracia", afirmó el candidato ultraderechista.