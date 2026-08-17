Terremoto en Colombia: continúa la búsqueda de decenas de desaparecidos seis días después del sismo

Seis días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el suroeste y centro de Colombia, los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros de los edificios derrumbados para recuperar los cuerpos de las personas que todavía permanecen desaparecidas.

El sismo tuvo epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y provocó daños en una amplia región que incluye el puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico, y ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales. Según el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre, murieron 289 personas, 4.187 resultaron heridas y 143 continúan sin ser localizadas. Alrededor del 75% de las víctimas fatales se concentra en Cali y Pereira, de acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

En Cali, la tercera ciudad más poblada del país con unos 2,2 millones de habitantes, los equipos de rescate trabajan entre montañas de concreto y hierros retorcidos para recuperar los cuerpos que aún no fueron hallados. El capitán Alberto Hernández, del Cuerpo de Bomberos de Cali, declaró a la agencia Reuters: "Señales de vida, ‌lamentablemente no hay, los milagros existen, pero les soy honesto como creyente que soy, racionalmente, de ⁠acuerdo a lo que nosotros hemos visto, no hay signos de vida".

Avanza la recuperación de cuerpos en Colombia a seis días del sismo.

Por su parte, la Alcaldía de Cali informó que más de un centenar de personas siguen desaparecidas en la ciudad. A eso se suma un factor que complica aún más las tareas, ya que las casi 300 réplicas registradas desde el terremoto ponen en riesgo la seguridad de los rescatistas y podrían demorar la búsqueda.

En Pereira, además de las tareas de rescate sobre personas, las autoridades trabajan en la asistencia de mascotas heridas y en la distribución de alimentos donados para animales. Claudia Galeano, una vecina de 53 años que perdió su vivienda en la ciudad, relató entre lágrimas la desesperación de intentar proteger a su familia mientras la estructura se derrumbaba: "Horrible, es impresionante tener ⁠dos personas para tapar (proteger) y no alcanzar sino solo con una. (...) El terremoto se me llevó a mi papá, pero hay gente que está peor que yo, que quedó en la calle, sin familia, sin nada".

Cómo seguirá la situación en Colombia

Una vez que concluya la recuperación de los cuerpos, las autoridades avanzarán hacia una nueva fase de demolición total de las estructuras dañadas para retirar los escombros, según indicó el capitán Hernández. Mientras tanto, miles de familias que perdieron sus viviendas permanecen en albergues improvisados en las ciudades y pueblos afectados.

En Bogotá, la capital del país, miles de personas continúan acercándose al estadio El Campín para donar alimentos, ropa, frazadas, kits de aseo y medicamentos, en un operativo sostenido por cientos de jóvenes voluntarios que clasifican las donaciones antes de enviarlas en camiones hacia las zonas afectadas.

El desastre se convirtió en el primer gran desafío para el presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo hace poco más de una semana y ahora debe supervisar el auxilio a los damnificados y la reconstrucción de una de las peores catástrofes naturales de la historia reciente de Colombia.