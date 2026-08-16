Equipos de búsqueda rastrean los escombros en Colombia casi una semana después del terremoto, se amplían los esfuerzos de ayuda

​Los equipos de búsqueda trabajaban el domingo entre los escombros de los edificios derrumbados en ciudades del suroeste y centro de Colombia para recuperar los cadáveres de decenas de personas que murieron ‌y continúan desaparecidas, seis días después de ‌que un potente terremoto sacudió una amplia región del país sudamericano.

El terremoto de magnitud 7,4 se registró el lunes, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, derribando edificios de apartamentos y dañando viviendas, escuelas, hospitales y carreteras, desde el puerto de Buenaventura, sobre el océano Pacífico, hasta ciudades como Quibdó, Cali, Pereira y Manizales.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre informó el domingo que 289 murieron, 4.187 resultaron heridas y 143 continúan desaparecidas. El 75% de las víctimas fatales ​se concentra en las ciudades de ⁠Cali y Pereira, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

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En Cali, la tercera ciudad ‌más poblada de Colombia con unos 2,2 millones de habitantes, los rescatistas trabajaban en ⁠medio de montañas de concreto, ladrillos y hierros retorcidos para ⁠recuperar los cuerpos de las personas que aún no han sido encontradas.

"Tenemos operaciones en lo que es la parte de recuperación de cuerpos, son tareas que hay que hacerlas con mucho método, rigor, acompañamiento de ⁠ingeniería para no poner en riesgo a los rescatistas, a la comunidad que se involucra en ​estos procesos de colaboración", dijo a Reuters el capitán Alberto Hernández, del ‌Cuerpo de Bomberos de Cali.

"Pero señales de vida, ‌lamentablemente no hay, los milagros existen, pero les soy honesto como creyente que soy, racionalmente, de ⁠acuerdo a lo que nosotros hemos visto, no hay signos de vida", explicó.

La Alcaldía de Cali informó que más de un centenar de personas continúan desaparecidas.

DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS, LA PRÓXIMA FASE

Las casi 300 réplicas registradas después del terremoto ponen en riesgo las labores de búsqueda de las víctimas, según los bomberos ​y los rescatistas.

Una ‌vez concluya la recuperación de los cuerpos se avanzará a una fase de demolición total de las estructuras para retirar los escombros, afirmó Hernández.

Miles de familias que perdieron sus viviendas permanecen en improvisados albergues en las ciudades y pueblos afectados por el terremoto.

En Pereira, las autoridades también ayudaban a las mascotas heridas y distribuían alimentos donados para animales.

"Horrible, es impresionante tener ⁠dos personas para tapar (proteger) y no alcanzar sino solo con una, ver cómo todo se cae encima, ver a su papá debajo de los escombros rogándole que lo saquen", dijo entre sollozos Claudia Galeano, de 53 años, quien perdió su casa en Pereira.

El papá de Claudia, Arnulfo Galeano, fue rescatado con vida de entre los escombros, pero luego falleció en un hospital.

"El terremoto se me llevó a mi papá, pero hay gente que está peor que yo, que quedó en la calle, sin familia, sin nada", relató.

En Bogotá, la capital del país de más ‌de 50 millones de habitantes, miles de personas continuaban llegando al estadio El Campín para donar alimentos, ropa, frazadas, kits de aseo y medicinas. Cientos de jóvenes voluntarios trabajaban en la clasificación de toneladas de ayudas para enviarlas en camiones a las zonas afectadas.

El desastre se convirtió en el primer desafío para el presidente Abelardo De La Espriella, quien asumió el cargo hace poco más de una semana y ahora enfrenta la tarea ‌de supervisar el auxilio y la reconstrucción de uno de los peores desastres naturales de Colombia.

La atención de los damnificados y la reconstrucción demorarán y demandarán millonarios recursos en momentos en que la economía del país enfrenta dificultades por ‌un elevado déficit fiscal ⁠y la desfinanciación de su presupuesto de gastos.

De La Espriella anunció el domingo que el multimillonario banquero colombiano Jaime Gilinski, quien también controla la empresa productora de alimentos ​Nutresa, donará unos 47,9 millones de dólares para reconstruir hospitales y escuelas en Cali, la ciudad natal del empresario.

La familia Santo Domingo, a través de sus empresas, anunció previamente una donación de 32 millones de dólares.

Con información de Reuters