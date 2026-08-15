Tras el terremoto, De la Espriella le pidió a Trump que elimine los "altos aranceles"

Cinco días después de la ‌tragedia que dejó cientos de muertos, heridos y desaparecidos, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, le agradeció la ayuda que envió su par estadounidense, Donald Trump, pero le pidió que suspenda los "altos aranceles" que impuso a productos colombianos hace tres meses.

Mientras el país se repone del terremoto que azotó a su región oeste, con cifras cercanas a los 300 muertos, el mandatario colombiano dialogó con Trump, quien había respaldado su candidatura en meses previos. "Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo", escribió de la Espriella en su cuenta de X.

Según detalló, diálogo durante 10 minutos con Trump, quien también expresó sus condolencias "por las víctimas del terremoto" y dio su solidaridad con las familias colombianas afectadas. "Le dije que tenemos un enorme desafío por delante: reconstruir a Colombia en medio de la situación económica tan difícil y apocalíptica que heredé", agregó.

Al dar más precisiones, el colombiano indicó que aprovechó la llamada para que "considerara" suspender el arancel adicional del 12,5% a las importaciones desde Estados Unidos de productos provenientes de Colombia, que entró en vigor en julio pasado, cuando todavía el país estaba a cargo de Gustavo Petro.

"También le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", sostuvo.

Y luego agregó: "El presidente Trump fue supremamente cálido y me manifestó su afecto por Colombia y su cariño por nuestra gente. Le reiteré mi profundo agradecimiento por la solidaridad y el apoyo de los Estados Unidos a Colombia. Hoy, más que nunca, la alianza entre Colombia y Estados Unidos es un imperativo para la reconstrucción de nuestra amada nación".

La llegada de de la Espriella al poder de Colombia aceleró el acercamiento entre Bogotá y Washington. Incluso antes de asumir, el presidente colombiano ya había anunciado que su país se incorporaría al Escudo de las Américas, la coalición militar regional impulsada por Trump junto a países gobernados por mandatarios de derecha.

Los presencia militar de EE.UU.

El miércoles pasado, el secretario de Estado norteamericano, Pete Hegseth, anunció que el Gobierno de Colombia autorizó operaciones militares conjuntas en su territorio para combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico y al llamado narcoterrorismo. Lo confirmó durante una reunión del Escudo de las Américas contra los cárteles que se desarrolla en Panamá.

"Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra estadounidense se sume en su lucha contra el narcoterrorismo", afirmó Hegseth, quien sostuvo que el flamante de la Espriella habilitó la realización de operaciones conjuntas para "atacar a grupos terroristas y sus redes".