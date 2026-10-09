Su epicentro fue a unos 10 kilómetros al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba, en el sur del país, y a una profundidad de 10 kilómetros.

Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes la capital de Panamá, y se desató una alerta de tsunamis con olas peligrosas durante las próximas tres horas en algunas zonas costeras de Panamá y Colombia y otros países, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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El organismo estadounidense ubicó primero el tenor del sismo en una magnitud de 8,0, pero revisó la cifra poco después a 7,6. Su epicentro fue a unos 10 kilómetros al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba, en el sur del país, y a una profundidad de 10 kilómetros.

Las olas podrían afectar las costas de diversos lugares de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

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