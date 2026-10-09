Viernes 9 de Octubre del 2026 Vie 9 Oct
Cotizaciones
Dólar Oficial $1535
Dólar Tarjeta $1995.5
Dólar Blue $1540
Dólar CCL $1609.4
Euro $1699.5
Riesgo País 590
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Panamá

Un terremoto de 7,6 sacude Panamá y hay alerta de tsunami en nueve países

Las olas podrían ocurrir en costas de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

09 de octubre, 2026 | 16.14
Mapa de Panamá

Un fuerte terremoto de magnitud 7,6 sacudió este viernes la capital de Panamá, y se desató una alerta de tsunamis con olas peligrosas durante las próximas tres horas en algunas zonas costeras de Panamá y Colombia y otros países, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El organismo estadounidense ubicó primero el tenor del sismo en una magnitud de 8,0, pero revisó la cifra poco después a 7,6. Su epicentro fue a unos 10 kilómetros al suroeste de la localidad de Pitaloza Arriba, en el sur del país, y a una profundidad de 10 kilómetros.

Las olas podrían afectar las costas de diversos lugares de Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México.

Noticia en desarrollo

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Tendencias
Las más vistas