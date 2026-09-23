Un fuerte sismo de 5,4 grados sacudió a la Argentina: en qué provincias se sintió el temblor

Un fuerte sismo de 5,4° en la escala de Richter sacudió este miércoles por la mañana la provincia de La Rioja y se percibió en tres provincias vecinas. El fenómeno ocurrió a las 6:21, con epicentro a 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta y una profundidad de 143 kilómetros. También se sintió en Córdoba, Catamarca y San Juan, aunque sin provocar daños materiales ni heridos.

{{{htmlAmp}}}

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento sísmico se registró a 54 kilómetros al nordeste de Chilecito y 82 kilómetros al sur de Tinogasta, y alcanzó mayor intensidad en el departamento de Famatina y zonas cercanas.

En la capital riojana, vecinos que se encontraban en edificios altos advirtieron el temblor pocos minutos antes de las 6:30, lo que generó preocupación. El INPRES recopilaba reportes ciudadanos para evaluar el impacto y determinar el grado de percepción en distintas localidades.

Dónde afectó el sismo

En Córdoba, Catamarca y San Juan, el fenómeno fue percibido de manera leve, principalmente por personas en reposo o dentro de edificios. La profundidad del epicentro, de 143 kilómetros, redujo los efectos en superficie y evitó consecuencias mayores.

Este evento superó en magnitud al registrado el pasado martes 10 de marzo, cuando un sismo de 4,4° sacudió el sur de La Rioja a las 05:51. Aquel temblor, localizado en la región de Los Llanos, tampoco dejó daños ni heridos, aunque activó los sistemas de monitoreo por su magnitud.

Tres días antes, el sábado 7 de marzo, se había producido otro movimiento de mayor intensidad, con magnitud 5, que se sintió en San Juan, Córdoba, San Luis y Mendoza. Ese episodio tuvo epicentro cercano a Chepes y profundidades superiores a los 130 kilómetros, lo que también limitó su impacto en superficie.

El INPRES había ubicado aquel epicentro a 37 kilómetros al sudoeste de Chepes, 65 kilómetros al oeste de Ulapes y 71 kilómetros al este de Bermejo. La profundidad de 137 kilómetros influyó en la percepción reducida del fenómeno, aunque fue reportado en varias provincias.

En La Rioja, tanto el sismo de este miércoles como los anteriores alcanzaron el grado III de la escala Mercalli, que describe un temblor débil percibido solo por algunas personas en reposo. En San Juan, Mendoza y Córdoba, la intensidad llegó al grado II, calificado como muy débil y perceptible para un número reducido de personas.