El gobierno de Alemania denunció a Rusia por un ataque con drones en el aeropuerto de Leipzig, en el noroeste de Alemania, el pasado 4 de agosto, en el que se encontraron explosivos. La noticia la difundió el ministro de Interior alemán Alexander Dobrindt durante una conferencia de prensa, acompañado del ministro de Exteriores, Johann Wadephul. Horas más tarde la titular de la Unión Europea (UE), Úrsula von der Leyen, se expidió en respaldo de Berlín, apoyo al que también se sumó el presidente español Pedro Sánchez.

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Desde hace meses, Alemania mantiene la guardia alta contra Rusia en medio de la escalada de tensiones en toda Europa por la guerra en Ucrania. Ahora fue un paso más allá y acusó formalmente al gobierno de Vladimir Putin de estar detrás del ataque fallido con un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig. El gobierno alemán advirtió que el episodio forma parte de una serie de operaciones de "guerra híbrida rusa contra países europeos" y sostuvo que Moscú apunta cada vez más contra infraestructura estratégica del continente.

"El Gobierno federal llegó a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto", dijo el ministro Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín que encabezó junto a Wadephul. Éste último anunció que, como consecuencia, desde el gobierno resolvieron "cerrar el consulado de Rusia en Bonn" además de "cancelar el contrato" de la Casa Rusa en Berlín.

La respuesta de Rusia: "Buscaban una excusa"

Desde Moscú, la portavoz de Exteriores María Zajárova aseguró este mismo martes que responderán "a todas las decisiones antirrusas" de Alemania, a la par que acusaron a Berlín de "estar totalmente implicada en los ataques terroristas ucranianos" contra territorio ruso. En cuanto al cierre de la Casa Rusa, Zajárova advirtió: "Buscaban una excusa. La Casa Rusa no les dejaba tranquilos. Por eso buscaron algo a lo que agarrarse".

En paralelo, afirmó que "Berlín está metido hasta el cuello tanto en la instigación del conflicto ucraniano como en la participación en atentados terroristas contra la población civil", refiriéndose a los ataques con drones de Kiev contra la retaguardia rusa de hace pocas semanas.

Las reacciones de los líderes europeos sobre la decisión alemana

La titular de la UE se refirió al tema en sus redes sociales y afirmó que se comunicó esta misma mañana con el canciller alemán Friedrich Merz. "Le aseguré que la UE se encuentra en plena solidaridad con Alemania ante este ataque de Rusia. Mantendremos a la UE unida a pesar de estos actos escalados y graves. El gobierno alemán ha tomado medidas enérgicas", escribió Von der Leyen en su cuenta de X.

"El mensaje es claro: los ataques híbridos no quedarán sin una respuesta clara. Estamos unidos en nuestra determinación de resistir la agresión rusa. Disuadiremos a cualquiera que busque socavar nuestra libertad y seguridad. Rusia busca sembrar desconfianza y miedo en nuestras sociedades. Pero fracasará. Y estaremos junto a Ucrania todo el tiempo que sea necesario", agregó la jefa del bloque regional.

Al final de su mensaje, advirtió que pretende comunicarse con su par de la OTAN, Mark Rutte, para "discutir sobre este tema", aunque no aclaró desde qué lugar lo haría.

También el presidente español Pedro Sánchez salió en redes a respaldar a Alemania y a Ucrania. Calificó al "ataque híbrido ruso" como "inaceptable" y por esa razón "España apoya a Alemania de manera rotunda". "No nos dejaremos disuadir por amenazas híbridas, nuestro compromiso con Ucrania es inquebrantable", concluyó en un posteo en su cuenta de X.

Por su parte el primer ministro británico, Andy Burnham, expresó su solidaridad con Berlín en un comunicado oficial: "Como dejé claro en Kiev la semana pasada, nuestro compromiso de apoyar a Ucrania frente a la invasión ilegal de Rusia es inquebrantable. Las firmes medidas adoptadas por el Gobierno alemán demuestran que cualquier ataque de esta índole recibirá una respuesta clara. No flaquearemos en nuestra determinación de disuadir los ataques contra nuestra libertad y seguridad", señaló el líder británico.