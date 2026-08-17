La UE prevé un paquete de sanciones de mayor alcance contra Rusia, según Kallas

La UE tiene la intención de ampliar significativamente las sanciones contra Rusia en los próximos meses, según dijo la responsable de política exterior de la UE, Kaja Kallas, a un periódico alemán.
"Las sanciones de la UE ya le han costado muy caro a Rusia, privando a su maquinaria bélica de más de 1 billón de euros (1,16 billones de dólares) y, para otoño (boreal), voy a presentar la lista de sanciones de mayor alcance desde el inicio de la guerra", declaró al diario alemán Die Welt.
"Una vez aprobadas, aumentarían inmediatamente en un tercio el número total de entidades rusas sancionadas. La presión debe seguir aumentando hasta que Moscú ponga fin a su guerra."
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Kallas no dio más detalles sobre el calendario ni los pormenores del nuevo paquete de sanciones.
En julio, la UE aprobó su paquete de sanciones más reciente contra Rusia por su guerra en Ucrania, imponiendo restricciones al sector bancario del país y a las redes de criptomonedas.
(1 dólar = 0,8646 euros)
(Reporte de Christoph Steitz; edición de Nia Williams; edición en español de Jorge Ollero Castela)