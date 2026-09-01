Tras sólo 18 meses en el cargo, renunció el jefe del Ejército de EE.UU.

El jefe del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, renunció este lunes a su cargo y alimentó aún más los rumores de crisis dentro de las Fuerzas Armadas bajo el mando de Donald Trump. La Casa Blanca confirmó la salida del líder castrense, pero no dio una explicación oficial. Lo único seguro es que este veterano de la ocupación de Irak y amigo personal del vicepresidente J.D. Vance solo estuvo un año y medio en el cargo.

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"El secretario Driscoll fue muy eficiente en la tarea de avanzar la agenda que busca Hacer Grande a Estados Unidos de Nuevo del presidente Trump dentro del Departamento del Ejército. Ofreció un liderazgo excepcional durante históricas operaciones militares, al restaurar el énfasis en la letalidad y la inmediatez, asistir en las negociaciones entre Rusia y Ucrania y más", sostuvo la vocera de la Casa Blanca Anna Kelly, al confirmar la decisión de Driscoll en un comunicado.

Sin una explicación oficial clara, la prensa local sostiene que su salida está vinculada a las de algunos de sus aliados en los últimos tiempos. El secretario de Guerra Pete Hegseth echó al titular del programa de drones, el general Randy George, en abril pasado, apenas dos meses antes de que renuncie el comandante para Europa y África, el general Christopher Donahue.

La salida ahora de Driscoll termina de desnudar la crisis en el Ejército bajo la conducción de Hegseth. Cuando Trump lo nominó en 2024 lo había calificado como "un disruptor y un agente de cambio". Además le había otorgado una función poco común para el titular del Ejército: impulsar las negociaciones para poner fin la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que el gobierno estadounidense ha intentado resolver una y otra vez sin éxito.

Trump recibirá a directivos petroleros tras acusar a las refinerías de especular

En medio de la escalada del precio de los combustibles impulsada por su guerra contra Irán, el presidente Trump, acusó a las empresas refineras de especular a costa del bolsillo de la población, solicitó una investigación al Departamento de Justicia y convocó a sus principales directivos a un encuentro bajo máxima tensión este martes en la Casa Blanca.

El objetivo formal de la cumbre es buscar mecanismos de corto plazo para ampliar la capacidad de refinado nacional y reducir el valor del galón de nafta, que superó la barrera de los 4 dólares y marcó un récord histórico para las vísperas del feriado del Día del Trabajo, que en Estados Unidos se conmemora el 7 de septiembre. Sin embargo, la convocatoria generó incertidumbre en el sector privado ya que debido a las críticas públicas de Trump, varios ejecutivos analizan si asistir personalmente o enviar a líneas secundarias para evitar exponerse a cruces en vivo con el mandatario.

El antecedente que enciende las alarmas corporativas ocurrió en enero, cuando el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, calificó a Venezuela como un país "no apto para la inversión", lo que provocó la furia de Trump y su posterior exclusión de los planes gubernamentales para la región. Para la reunión del martes, Exxon directamente no fue invitada.