El líder de facto de Siria dijo que las elecciones podrían demorar hasta 4 años

El líder de facto de Siria, Ahmed al Sharaa, dijo en una entrevista en la televisión saudí Al Arabiya que todo el proceso para preparar y redactar una nueva Constitución puede llevar unos tres años y organizar elecciones puede demorarse hasta cuatro. Es la primera vez que comenta sobre la posibilidad de llevar adelante unos comicios tras la caída de Bashar al Assad hace tres semanas a manos del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

“Siria necesita un año para que los ciudadanos experimenten cambios radicales en los servicios”, afirmó Al Sharaa, quien reiteró la dificultad de establecer un calendario de acciones y elecciones debido a que “más de 15 millones de personas están en el extranjero” a raíz de la guerra civil que estalló en 2011 y que no regresó tras la caída del régimen del presidente Al Assad.

Para el líder de facto “cualquier elección adecuada requerirá un censo de población completo”, lo que a su entender “necesitará tiempo, el contacto legal con las comunidades sirias en el extranjero a través de las embajadas, registrar las muertes, los nacimientos…”.

Tras enumerar esos condicionantes para la celebración de elecciones, el entrevistador insistió por el posible periodo de tiempo que podría llevar tenerlo todo listo: “¿Eso puede necesitar hasta cuatro años?”, tanteó el periodista, a lo que Al Sharaa respondió: “Puede ser, sí. Necesitamos tiempo. Un consenso no es un proceso fácil. Si no, serán elecciones no fiables”.

Para poder celebrar estas elecciones, Al Sharaa explicó que antes hay que seguir una serie de etapas: “La primera es tomar el poder de forma directa para que las instituciones del Estado no se colapsen; la segunda será la etapa transitoria, pero primero necesitamos volver a escribir una Constitución, lo que requiere un largo periodo de tiempo, puede llegar a dos o tres años, porque estamos reestableciendo un Estado destruido por un régimen que gobernó durante más de 50 años”, sostuvo.

Además, según reportó el portal AlJazeera, Al Shaara afirmó que HTS, la principal fuerza militar y política de Siria, se disolverá en una conferencia de diálogo nacional. Los comentarios de Al Sharaa se produjeron en un momento en que el nuevo gobierno en Damasco busca tranquilizar a sus vecinos sobre la paz y la estabilidad en el país multiétnico, por lo que adelantó que su país "no será una fuente de perturbación para nadie".

Intereses compartidos con Rusia y con EEUU

Durante la entrevista, Al Sharaa dijo que Siria comparte intereses estratégicos con Rusia, un aliado cercano y partidario militar de Al Assad durante la guerra siria de 13 años, y reiteró las señales conciliadoras que su gobierno para el gobierno de Vladimir Putin, que aloja a Al Assad en su país.

Sobre el tema, de hecho, se había manifestado el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, que apuntó que el estatus de las bases militares de Rusia en Siria sería objeto de negociaciones con el nuevo liderazgo en Damasco: "No se trata sólo de mantener nuestras bases o bastiones, sino también de las condiciones de su operación, mantenimiento y provisión e interacción con el lado local", dijo en una entrevista con la agencia de noticias rusa RIA publicada el domingo.

Al Sharaa también dijo que esperaba que la administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, levantara las sanciones impuestas a Siria. Algo sobre lo que también se pronunció la diplomacia estadounidense, al señalar durante una visita a Damasco que Al Sharaa parecía pragmático y que Washington había decidido eliminar la recompensa de 10 millones de dólares por la cabeza del líder de HTS.