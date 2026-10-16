Qué significa el fin del "6x1" de la jornada laboral en Brasil

El Senado de Brasil aprobó la reducción de la jornada laboral y, en consecuencia, la eliminación de la escala “6x1”, el esquema que obligaba a trabajar seis días a la semana con uno solo de descanso. La medida, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, es considerada uno de los cambios más importantes en las reglas laborales del país desde la Constitución de 1988 y una gran victoria de cara al balotaje.

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¿Qué cambia con el fin del 6x1?

La reforma laboral terminó con el esquema que establecía seis días de trabajo por uno de descanso y ahora avanza el nuevo modelo será 5x2: cinco días de trabajo y dos de franco. De ese modo, la carga horaria máxima baja de 44 a 40 horas semanales, con un tope de ocho horas por día y sin recorte de sueldo.

Según el texto que ya había aprobado la Cámara de Diputados en mayo, la transición sería gradual:

Primera etapa: a los 60 días de la promulgación, la jornada pasaría de 44 a 42 horas semanales, con dos días de descanso, uno de ellos preferentemente el domingo.

a los 60 días de la promulgación, la jornada pasaría de 44 a 42 horas semanales, con dos días de descanso, uno de ellos preferentemente el domingo. Segunda etapa: un año después, la carga horaria quedaría fijada en 40 horas.

un año después, la carga horaria quedaría fijada en 40 horas. Excepciones y ajustes: la regla no alcanza a quienes ya trabajan 40 horas o menos, y durante la transición se permiten acuerdos colectivos para redistribuir la jornada diaria.

El esquema 6x1 implicaba seis días de trabajo por uno de descanso (Foto: Prensa Latina)

El cambio implica un día más de descanso para millones de trabajadores, especialmente de comercios y servicios donde está más extendido el esquema 6x1. Se trata de uno de los grandes reclamos que exigían desde los sindicatos brasileños.

La clave política detrás de la reforma

La iniciativa no contaba con apoyos suficientes en el Parlamento hasta que Flávio Bolsonaro modificó su postura en plena campaña y decidió respaldarla, al afirmar que había que responder al reclamo popular.

Por su parte, Lula celebró la aprobación en redes sociales y la definió como una “conquista histórica” de los brasileños. Se trata de un gran acierto de gestión de cara a la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre.

"El fin de la 6x1 es más que un cambio en la jornada. Es más tiempo para vivir, descansar, estar con la familia, acompañar el crecimiento de los hijos, cuidarse y disfrutar de la vida. Quien trabaja tanto para construir Brasil también merece tener tiempo para vivir. Es una victoria de los trabajadores y trabajadoras", remarcó Lula en su cuenta de X.