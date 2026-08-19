La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tildó de "feminicida" a Fernando Cerimedo, exconsultor de Javier Milei, quien está investigado en Bolivia por el presunto intento de asesinato de su expareja Nadia Beller. La mandataria también criticó al fundador de La Derecha Diario por "fomentar la difusión de noticias falsas" en redes y recordó que su Gobierno ya lo había investigado por instigar una movilización en su país.

"Es un feminicida, es pocas palabras, ya que agredió varias veces a su esposa", dijo Sheinbaum durante su habitual conferencia de prensa el Palacio Nacional de México. La presidenta mexicana se refirió así al caso del exasesor de Milei, que está imputado en una causa en que se lo investiga como autor intelectual del intento de homicidio de su expareja, baleada por dos sicarios el lunes pasado en las afueras de un hotel.

"Cerimedo fue detenido en Bolivia, acusado por su esposa de intento de feminicidio. Que contrató a dos sicarios que le dispararon y que sobrevivió afortunadamente. Y denuncia otras cosas, inclusive que es agente de una de las agencias de Estados Unidos", añadió Sheinbaum al contar el caso.

Según su planteo, desde el Gobierno de México ya habían advertido que el exasesor libertario llevaba adelante campañas en redes sociales para propagar fakenews. "La Derecha Diario es parte de esta red, que opera en países de América Latina y que está vinculado con redes políticas. ¿Quiénes fundaron este medio? Dos personas: Cerimedo, que ayer fue detenido en Bolivia, y Javier Negre", señaló.

Luego, al ser consultado sobre el rol de Cerimedo junto a Milei, contestó: "Es asesor de varios presidentes de América Latina. El tema central es que aquí hemos denunciado que fomenta la difusión de noticias falsas"

El antecedente en México

En noviembre del año pasado, el Gobierno de Sheinbaum denunció públicamente a Cerimedo por instigar una marcha en su contra con perfiles falsos, inteligencia artificial y bots. La propia Sheinbaum lo señaló como uno de los organizadores detrás de un grupo de supuestos jóvenes llamados "Generación Z".

"¿Quién está promoviendo la manifestación? A lo mejor hay personas que vieron en las redes y se suman porque a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, jóvenes. Pero es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización para que no utilicen a nadie", advertía la Presidenta.

Luego, el coordinador del organismo que analiza la desinformación, Miguel Ángel Elorza, apuntó directamente contra el consultor actualmente detenido en Bolivia. "Cerimedo, que es argentino, estratega digital y consultor político, se especializa en desinformación y manipulación emocional mediante bots, redes de cuentas coordinadas y campañas audiovisuales virales. Justamente lo que hemos visto en esta campaña", decía el funcionario.