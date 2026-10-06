Ronaldo Caiado confirmó su respaldo a Flávio Bolsonaro para el balotaje

Dos días después de las elecciones generales, el ex gobernador y ahora ex candidato presidencial Ronaldo Caiado anunció su respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro para el balotaje de finales de octubre. Lo hizo acompañado del propio Flávio durante un acto compartido en Goiania, donde el aspirante a la presidencia viajó para salir en la postal junto al dirigente conservador, histórico adversario del presidente Lula y un referente del sector agropecuario del sur de Brasil.

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Tras terminarse la primera vuelta con la sorpresiva victoria de Bolsonaro, después de que todas las encuestadoras anticiparan un triunfo cómodo del presidente Lula, el tablero político carioca comenzó a reacomodarse y los candidatos que quedaron afuera empezaron a sentar posición respecto de a quién apoyar en segunda vuelta. El primer de ellos fue Caiado, quien invitó al propio Flávio a su provincia y lo presentó como "el futuro presidente" de Brasil ante sus militantes. También estuvo presente el gobernador electo de Goiás, Daniel Vilela, que también respaldó a Flávio.

Caiado afirmó que el apoyo a la candidatura del senador ultraderechista parte de la "amistad y relación" que tiene con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. El ahora exgobernador recalcó que este apoyo "sería un deseo del expresidente" si se lo hubiese podido decir.

"Goiás le dará a Flávio Bolsonaro su mayor victoria en estas elecciones. La movilización será a tiempo completo", dijo Ronaldo Caiado, frente al aplauso de los presentes.

La actividad tuvo lugar en la sede del comité central de campaña del MDB, partido del propio Caiado. Flávio participó acompañado por Tarcísio de Freitas, uno de sus aliados más cercanos, quien fue reelecto gobernador de São Paulo con el 62% de los votos.

La palabra de Flávio Bolsonaro tras la declaración de apoyo de Caiado

Tras el discurso de Ronaldo, Flávio se mostró emocionado y afirmó que "este apoyo que estoy recibiendo ahora de Caiado, para mí es muy importante, y voy a explicar por qué: porque es mucho más que política, es sentimental y es de verdad", sostuvo el hijo y heredero del ex presidente Jair.

"Me voy a inspirar mucho de esto, Caiado, me voy a inspirar mucho. En ti, en la seguridad pública de aquí de Goiás, en São Paulo. Porque si hay algo que voy a hacer como presidente de la República, Caiado, es lo que tú hiciste aquí", afirmó Flávio, señalándolo a Ronaldo frente al público.

Otros dos partidos suman su respaldo a Flávio

Horas después del apoyo de Caiado al Bolsonaro, la federación Unión Progresista formada por los partidos União Brasil y Progressistas, anunció este martes su apoyo al senador liberal en la segunda vuelta. De acuerdo a la senadora Tereza Cristina, la decisión "fue tomada por unanimidad por la federación y los dirigentes de los partidos", quienes se reunieron este martes. En el cónclave político estuvieron presentes los presidentes de cada partido, Ciro Nogueira y Antonio Rueda.