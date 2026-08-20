Revelaron el primer parte médico de la expareja de Cerimedo baleada: "Múltiples impactos de proyectil"

Nadia Beller, la expareja de Fernando Cerimedo, tiene múltiples lesiones por heridas de bala después del ataque que sufrió el martes en Bolivia, según confirmó el primer parte médico de la Clínica Las Américas, publicado por el medio local "Reddtv".

El documento indica que la joven abogada de 33 años, expareja del exasesor de Javier Milei, fue sometida a una intervención quirúrgica "de emergencia" y que le extrajeron " dos cuerpos extraños correspondientes a esquirlas de proyectil" y que tiene "compromiso de mama derecha, brazo derecho, cuello y hombro izquierdo".

Los estudios radiográficos también identificaron "un cuerpo extraño en la región infraclavicular derecha y una herida por proyectil en la zona supraclavicular izquierda, aunque sin evidencia de compromiso óseo en este último caso", puntualizaron los médicos tratantes.

El documento médico se conoce horas después de que la abogada Margarita Arce, titular de la defensa de Cerimedo, principal acusado de intentar matar a Beller, saliera al cruce de las acusaciones de Beller contra su defendido, señalándola de haber armado un "autoatentado" con fines políticos.

El informe, firmado por la médica Paula Cardozo Gil, aclaró que la paciente continúa bajo seguimiento conjunto de Traumatología y Ginecología y, que, si mantiene una evolución favorable y se logra controlar el dolor, se prevé su alta hospitalaria en un periodo aproximado de 24 a 48 horas.

El parte médico confirmó que Beller está embarazada

El mismo informe confirma también que, tal como había anticipado Beller, está cursando "una gestación inivial de aproximadamente 4,6 a 5 semanas. Los estudios ginecológicos confirmaron el embarazo y una ecografía abdominal "no evidenció lesiones" en órganos intraabdominales ni presencia de líquido libre. En esa línea, el seguimiento médico incluye controles de Ginecología para evaluar la viabilidad y evolución de la gestación.

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