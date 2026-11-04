Los ciudadanos estadounidenses acudieron a las urnas en una jornada electoral determinante para definir la composición de la Cámara Alta. En estas elecciones de medio término (midterms), se renovarán 35 bancas de las 100 que componen el Senado de los Estados Unidos, clave para el avance de las iniciativas legislativas y las nominaciones judiciales de Donald Trump.
Un plebiscito clave para la administración actual
Las elecciones legislativas representan el primer gran test electoral del segundo mandato de Donald Trump. Con un Congreso ajustado, la disputa por el control del Senado se concentró en un puñado de estados disputados (battleground states), donde los costos de vida, las políticas arancelarias y las dinámicas regionales marcaron el ritmo de la campaña.
Resultados proyectados estado por estado (Senado)
A medida que avanza el escrutinio oficial proyectado por la agencia Associated Press (AP) y las cadenas de noticias, así se perfila la definición por cada escaño:
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Georgia: El senador demócrata Jon Ossoff aseguró la reelección tras vencer al candidato republicano Mike Collins.
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Virginia: El demócrata Mark Warner revalidó su banca al imponerse sobre Bert Mizusawa.
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Florida: La republicana Ashley Moody se quedó con el escaño frente a la demócrata Angie Nixon.
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Delaware: El demócrata Chris Coons mantuvo el escaño derrotando al republicano Mike Katz.
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Rhode Island: El demócrata Jack Reed logró la reelección ante Raymond McKay.
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Texas: Ken Paxton (Republicano) vs. James Talarico (Demócrata).
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Ohio: Jon Husted (Republicano - Incumbente) vs. Sherrod Brown (Demócrata).
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Michigan: Mike Rogers (Republicano) vs. Abdul El-Sayed (Demócrata).
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Carolina del Norte: Roy Cooper (Demócrata).
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Iowa: Ashley Hinson (Republicana) vs. Josh Turek (Demócrata).
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Maine: Susan Collins (Republicana - Incumbente) vs. Troy Jackson (Demócrata).
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Kansas: Roger Marshall (Republicano - Incumbente) vs. Adam Hamilton (Demócrata).
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Alaska: Dan Sullivan (Republicano - Incumbente) vs. Mary Peltola (Demócrata).
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New Hampshire: Chris Pappas (Demócrata).
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Alabama: Barry Moore (R) vs. Everett Wess (D).
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Arkansas: Tom Cotton (R) vs. Hallie Shoffner (D).
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Colorado: John Hickenlooper (Demócrata).
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Idaho: Jim Risch (R) vs. Todd Achilles (Independiente).
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Illinois: Juliana Stratton (Demócrata).
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Kentucky: el republicano Andy Barr gana las elecciones al Senado de Estados Unidos por Kentucky.
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Louisiana: Julia Letlow (R) vs. Jamie Davis (D).
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Massachusetts: Ed Markey (demócrata).
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Minnesota: Michele Tafoya (R) vs. Peggy Flanagan (D).
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Mississippi: Cindy Hyde-Smith (R) vs. Scott Colom (D).
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Montana: Kurt Alme (R) vs. Alani Bankhead (D).
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Nebraska: Pete Ricketts (R) vs. Dan Osborn (Independiente).
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New Jersey: Cory Booker (Demócrata).
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New Mexico: Ben Ray Luján (Demócrata).
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Oklahoma: Kevin Hern (Republicana)
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Oregon: David Brock Smith (R) vs. Jeff Merkley (D).
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Carolina del sur: Darline Graham (R) vs. Annie Andrews (D).
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Dakota del sur: Mike Rounds (R) vs. Brian Bengs (Independiente).
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Tennessee: Bill Hagerty (R) vs. Marquita Bradshaw (D).
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West Virginia: Shelley Moore Capito (Republicana)
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Wyoming: Harriet Hageman (Republicano)