A medida que avanza el escrutinio oficial proyectado por la agencia Associated Press (AP) y las cadenas de noticias, así se perfila la definición por cada escaño.

Los ciudadanos estadounidenses acudieron a las urnas en una jornada electoral determinante para definir la composición de la Cámara Alta. En estas elecciones de medio término (midterms), se renovarán 35 bancas de las 100 que componen el Senado de los Estados Unidos, clave para el avance de las iniciativas legislativas y las nominaciones judiciales de Donald Trump.

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Un plebiscito clave para la administración actual

Las elecciones legislativas representan el primer gran test electoral del segundo mandato de Donald Trump. Con un Congreso ajustado, la disputa por el control del Senado se concentró en un puñado de estados disputados (battleground states), donde los costos de vida, las políticas arancelarias y las dinámicas regionales marcaron el ritmo de la campaña.

Resultados proyectados estado por estado (Senado)

A medida que avanza el escrutinio oficial proyectado por la agencia Associated Press (AP) y las cadenas de noticias, así se perfila la definición por cada escaño: