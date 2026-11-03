Dónde ver en vivo los resultados de las elecciones en Estados Unidos 2026: los comicios claves para Trump

Estados Unidos celebra las elecciones de medio término (midterms, en inglés) este martes 3 de noviembre. Se trata de unos comicios claves para la gestión del presidente Donald Trump, ya que se renueva gran parte del Congreso. Los centros de votación cierran a diferentes horarios según el estado, tras el cierre comenzarán a conocerse los primeros resultados.

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¿Cómo seguir en vivo las elecciones de medio término de Estados Unidos?

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Elecciones en Estados Unidos: a dónde ver en vivo los resultados

El horario de cierre de urnas depende de cada estado, por lo que se espera que los resultados se conozcan en diferentes momentos. Los últimos escrutinios, como en el caso de California, incluso podrían conocerse después de la 1 de la madrugada de Argentina.

Tal como la diferencia de horarios, el estado de EE. UU. cuenta con diferentes organismos electorales que publican los resultados extraoficiales a medida que se reciben los cómputos de cada jurisdicción. Para seguir el conteo de votos, se pueden consultar los siguientes sitios: