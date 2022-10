Rishi Sunak es el nuevo líder conservador y asumirá como primer ministro del Reino Unido

(Por Gabriela Albernaz, corresponsal).- El ex ministro de Finanzas Rishi Sunak, de 42 años, se convirtió hoy en líder del Partido Conservador y por lo tanto en el inminente primer ministro británico del Reino Unido, el primero surgido de una minoría étnica y el más joven en la historia moderna del país, que reemplazará a Liz Truss.

En su discurso como nuevo líder del Partido Conservador británico, Sunak advirtió que el Reino Unido se enfrenta a un "desafío económico profundo" y, tras el turbulento paso de Truss por el gobierno, aseguró que su "prioridad" es volver a "unir" al país y se ha comprometido con servir a los ciudadanos con "integridad y humildad". "Trabajaré día y noche por el pueblo británico", agregó

Graham Brady, jefe del comité de 1922 que establece las reglas para la elección por el liderazgo conservador, confirmó la noticia después de que su contrincante Penny Mordaunt se retiró de la carrera, minutos antes de que el Partido anunciara la cantidad de parlamentarios que habían respaldado a cada candidato.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La puja había quedado reducida a Sunak y Mordaunt luego de que el expremier Boris Johnson descartara ayer presentarse a la contienda.

Johnson, quien hace solo tres meses fue destituido por una serie de escándalos de su gestión, afirmó en la noche de ayer, en un comunicado, que tenía los 100 apoyos necesarios para presentarse, pero que prefería no hacerlo porque concluyó en que simplemente no sería lo correcto.

Sunak, un exbanquero y multimillonario de origen hindú, que a principios de septiembre quedó en segundo lugar en la competencia por el liderazgo contra Truss en el verano, se aseguró hoy el respaldo de más de la mitad del partido en el Parlamento.

A diferencia de la última elección interna donde los candidatos fueron puestos a consideración de los miembros del partido, el ex ministro de Finanzas, fue elegido en una elección relámpago en la que si alguno de los candidatos propuestos alcanzaba o superaba los 100 respaldos, automáticamente se convertía en primer ministro.

Había sido el favorito para suceder a Johnson, como primer ministro tras su dimisión en julio, pero no logró persuadir a los miembros conservadores, quienes finalmente pusieron a Truss en Downing Street en septiembre.

Según el analista político de la BBC, Chris Mason, el perdedor de septiembre se convierte en el ganador de octubre, "qué momento tan increíble", tituló.

"Literalmente en el último minuto, cuando nos acercábamos a las 14:00 horas, el punto en el que la ventana estaba a punto de cerrarse de golpe para cualquier aspirante conservador a reunir 100 nominaciones para presentarse al liderazgo, llegó la confirmación de Penny Mordaunt", continuó.

A sus 42 años, Sunak, se convertirá en el primer ministro británico más joven de la historia moderna; Tony Blair tenía 43 años cuando asumió en ese puesto en 1997.

Sunak debe visitar ahora al rey Carlos III y pedir permiso para formar gobierno, luego que Truss presente su renuncia al monarca, y posiblemente asuma el cargo mañana mismo.

El nuevo líder conservador será también el primer primer ministro que el rey Carlos invite a formar gobierno.

Asumirá además el cargo en medio de un creciente aumento del costo de vida debido a la inflación y la crisis energética, situación que se agravó con el frustrado plan económico de Truss, lo que motivó su salida del Gobierno a menos de 45 días de haber asumido.

Mientras tanto, tras el anuncio de la renuncia de Johnson y la posibilidad de que asuma en el cargo Sunak, la libra se recuperó frente al dólar y subía esta mañana 1,1402 dólares en las operaciones asiáticas.

Los precios de los bonos del Gobierno británico subieron ligeramente ante la noticia de la retirada de Mordaunt y, por lo tanto, la confirmación de que Sunak sería el próximo primer ministro.

Para Daniel Álvarez, analista de la Bolsa Intercontinental en la City Londinense, se está viendo en general algo de subida en el FTSE y estabilidad en la libra esta mañana, aunque cree que ya se empezaba a descontar desde la semana pasada que Sunak iba a ganar.

"Pero, efectivamente, él es el candidato preferido de los mercados y el único que parece ofrecer un plan de estabilidad para Reino Unido en el corto plazo. En ese sentido, creo que ya que Sunak es un experto en economía y finanzas va a saber construir y sobre todo comunicar los mensajes mucho mejor que su predecesora", subrayó en diálogo con Télam.

Sin embargo, tras la noticia, la oposición aumentó su llamado a una elección general anticipada que se sumó ahora a algunas voces del mismo Partido Conservador de los más leales a Johnson, como el caso de Nadine Dorries.

Según el diario The Guardian, Angela Rayner, líder adjunta del Partido Laborista, acusó a los conservadores, de “eludir el escrutinio” cuando se pidió a los votantes que tuvieran voz.

“Los tories han coronado a Rishi Sunak como primer ministro sin que él haya dicho una sola palabra sobre cómo dirigiría el país y sin que nadie tuviera la oportunidad de votar”, dijo en un comunicado.

Aseguró que Sunak es el mismo ministro de Boris Johnson que no logró hacer crecer la economía, no pudo controlar la inflación y no ayudó a las familias con la crisis del costo de vida.

A su vez el líder de los liberales demócratas, Ed Davey, también llamó a elecciones y acusó a los conservadores de destrizar la economía, llevar los servicios de salud al límite y hacer subir los intereses de las hipotecas de la gente.

Mientras que la primera ministra de Escocia y líder del Partido Nacional Independentista Escocés (SNP), Nicola Sturgeon, felicitó a Sunak, pero lo instó a llamar a elecciones generales anticipadas y a no centrarse en otra ronda de austeridad.

Guillermo Makin, politólogo argentino asociado al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, dijo a Télam, que al apoyo a Sunak parece ser mucho mayor que el que tenía antes y que el que tenía Truss, y puede durar más tiempo en el cargo a pesar de la presión de la oposición para un llamado a elección.

"Una de las ventajas que tiene el sistema británico es que cuando un político fracasa se lo reemplaza rápidamente. Como la sociedad está muy dividida por el Brexit y una serie de problemas que se han generado como consecuencia de eso las divisiones dentro del Partido son muy grandes, pero el apoyo de Sunak parece ser mucho mayor que el que tenía antes y sobre todo el que tenía Truss, así que podría durar", subrayó, tras afirmar que sólo el tiempo lo dirá.

Con información de Télam