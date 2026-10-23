Quiénes son los artistas que respaldan a Lula en el balotaje de Brasil 2026 vs. Flávio Bolsonaro

Varios artistas se posicionaron de cara al balotaje de Brasil de este domingo 25 de octubre y respaldaron al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva que competirá contra Flávio Bolsonaro por la reelección. Desde referentes históricos de la música brasileña hasta figuras internacionales como The Stolkes y Tom Morello se mostraron en contra de la derecha bolsonarista.

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Caetano Veloso apoyó a Lula con un festival en Copacabana

El respaldo más visible al presidente ocurrió el pasado domingo 18 de octubre en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, con el Acto Musical por la Democracia, convocado por Caetano Veloso y organizado por los colectivos 342Artes y Mídia Ninja. Según estimaciones de la Universidad de San Pablo, el evento reunió a unas 56.400 personas, muy por encima de las 8.900 que había convocado el lanzamiento de campaña de Flávio Bolsonaro en la misma playa el 16 de agosto.

Veloso, de 84 años, compartió escenario con otros 32 artistas y grupos como Djavan, João Bosco, Simone, Ivan Lins, Frejat, Fernanda Abreu, Marina Sena, Duda Beat, Xamã, Gabriel o Pensador y Moreno Veloso, entre otros. También estuvieron el cantante y pastor evangélico Kleber Lucas y Geraldo Azevedo.

Más de 30 artistas participaron del Acto Musical por la Democracia en apoyo a Lula

Veloso resumió el espíritu de la jornada: “La cultura brasileña, la música brasileña, resistiendo contra las amenazas contra la democracia”. La consigna por la democracia y no expresadamente por Lula responde a una norma que prohíbe los "showmícios", es decir, realizar conciertos como actos de campaña para atraer votantes.

Además, Gilberto Gil y Daniela Mercury encabezaron otro encuentro musical en Salvador de Bahía, y el PT informó actos en unas 500 localidades. Chico Buarque participó antes del festival de una manifestación estudiantil y obrera en el centro de Río: “Estamos aquí contra la brutalidad y contra el sometimiento. Vivan los estudiantes, viva la democracia y viva el presidente Lula”, sostuvo.

Los cuatro integran además “Bora Lula”, el clip de campaña difundido el 2 de octubre, junto a Geraldo Azevedo, Alcione, Xande de Pilares, Marina Sena, Xamã y Ebony, entre otros. También manifestaron su apoyo Zeca Pagodinho y Maria Bethânia.

The Strokes, Madonna y Tom Morello: los artistas internacionales que apoyaron a Lula

Entre los respaldos más inesperados están los de la banda estadounidense The Strokes, el reciente de Madonna y el del guitarrista Tom Morello, exintegrante de Rage Against the Machine y Audioslave.

El grupo liderado por Julian Casablancas compartió una imagen de Lula en una histórica asamblea del Sindicato de los Metalúrgicos, durante una huelga de los años 70. De fondo suena un remix de “Oblivius” hecho por el baterista Fabrizio Moretti. El tema mantiene el tono crítico del original, que apunta contra el capitalismo global, la alienación social y la hipocresía política.

Madonna también llamó a votar a Lula al compartir un posteo en sus historias creado por el fotógrafo de moda Rafael Pavarotti que decía: "Por la democracia, por los pueblos indígenas, por la Amazonia. Por la educación y la ciencia. Por un Brasil sin hambre y con dignidad para todos. Por la vida y nuestro futuro, votá a Lula, votá 13".

Tom Morello, por su parte, llamó a votar por el presidente brasileño y aseguró que “el mundo está mirando” lo que ocurre en Brasil. Para el músico, no se trata solo de una elección, sino de una batalla “contra el fascismo y la oligarquía”. “Cuando se vota por Lula, estás votando por la dignidad de la clase trabajadora, y les envías un mensaje a todos los tiranos, dondequiera que estén”, sostuvo.

Qué artistas apoyan a Flávio Bolsonaro

El candidato del PL también buscó acercarse al mundo artístico, sobre todo al sertanejo. El martes 20 de octubre se reunió en Nerópolis, Goiás, con cantantes como Gusttavo Lima y Zezé Di Camargo, quien confirmó publicamente que votará por él.