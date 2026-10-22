Lula o Bolsonaro: ¿Quién llega como favorito en las elecciones de Brasil a 3 días del balotaje?

Mientras Brasil se mantiene a la expectativa a pocos días del balotaje, una encuesta publicada este jueves afirmó que Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva están cabeza a cabeza, con Flávio arriba con el 47% y Lula segundo con el 46%. La consulta hecha sólo a partir de los votos validos vaticina un empate del 50-50% entre ambos candidatos. Todos los estudios hechos por la consultora afirmaron un crecimiento del presidente frente a su rival, quien sólo supo retener los votos a favor de la primera vuelta.

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El estudio, hecho por Datafolha, fue publicado este jueves a tan solo tres días antes de la segunda vuelta. Los votos en blanco y nulos suman el 5%, y los indecisos el 2%. La consulta fue hecha con personas mayores de 16 años entre el 20 y el 22 de octubre. Sin embargo, el margen de error es de dos puntos porcentuales, por lo que todavía se habla de un empate técnico.

¿Gana Lula? El sorpresivo número que tiró la encuesta

Según los datos de la investigación, Lula conserva una ventaja entre los sectores de menores ingresos, los católicos y los votantes del nordeste, mientras que el senador liberal concentra sus principales apoyos entre los evangélicos y en la región sur. Entre los electores que viven cerca de su colegio electoral, Flávio Bolsonaro alcanza el 48% frente al 45% del mandatario, pero entre quienes viven lejos del lugar donde votan la tendencia se invierte: Lula obtiene el 51% y el senador, el 43%.

Las diferencias también se profundizan según el nivel educativo, los ingresos y la identificación racial. Lula alcanza el 53% entre quienes tienen educación primaria, frente al 40% de Flávio Bolsonaro, y amplía la distancia entre los votantes que perciben hasta dos salarios mínimos, con el 54% contra el 39%.

El presidente también se impone entre los católicos, con el 55% frente al 39%, y entre quienes se identifican como negros, con el 57% contra el 37%. En el nordeste, uno de sus principales bastiones electorales, la ventaja es todavía mayor: 65% contra 30%. Del otro lado, Flávio Bolsonaro consigue sus mejores resultados entre los evangélicos, con el 69% frente al 26% de Lula, y en la región Sur, donde reúne el 58% contra el 33% del actual presidente.

El rechazo hacia ambos candidatos que sigue vigente de la primera vuelta

La investigación también indaga en las razones del voto y en las expectativas sobre el resultado electoral. Entre quienes respaldan a Lula, el 81% sostiene que es el mejor candidato, mientras que el 13% afirma que lo elige para impedir una victoria de Flávio Bolsonaro. Entre los votantes del senador, el 65% lo considera la mejor opción y el 23% asegura que lo apoya para derrotar al actual mandatario. Sin embargo, las expectativas sobre quién tiene más posibilidades de imponerse favorecen al candidato del PL: el 53% cree que Flávio Bolsonaro tiene mayores chances de ganar, mientras que el 39% considera que Lula es el favorito.