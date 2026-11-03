Quién gana las elecciones de Estados Unidos 2026, según la última encuesta

Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebra las elecciones de medio término y estadounidenses votarán para renovar 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. Se trata de unos comicios decisivos para el presidente repúblicano Donald Trump, ya que podría perder apoyo en el Congreso si ganan los demócratas.

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De acuerdo a una encuesta realizada por The New York Times y Siena University, los candidatos demócratas tienen ventaja en el Senado de Estados Unidos. El sondeo realizado entre el 23 de octubre y el 1.° de noviembre, señaló que la oposición le gana a los republicanos en seis de los siete estados claves: Texas, Michigan, Maine, Ohio, Kansas y Alaska.

Quién lidera en cada estado clave, según la encuesta

La encuesta adelantó los siguientes resultados probables en los estados más claves del país:

Michigan : Abdul El-Sayed (demócrata) 53% y Mike Rogers (republicano) 42%. Es la mayor diferencia, de 11 puntos.

: Abdul El-Sayed (demócrata) 53% y Mike Rogers (republicano) 42%. Es la mayor diferencia, de 11 puntos. Texas : James Talarico (demócrata) 50% y Ken Paxton (republicano) 43%.

: James Talarico (demócrata) 50% y Ken Paxton (republicano) 43%. Maine : Troy Jackson (demócrata) 51% y la senadora Susan Collins (republicana) 45%.

: Troy Jackson (demócrata) 51% y la senadora Susan Collins (republicana) 45%. Ohio : Sherrod Brown (demócrata) 49% y Jon Husted (republicano) 44%.

: Sherrod Brown (demócrata) 49% y Jon Husted (republicano) 44%. Kansas : Adam Hamilton (demócrata) 49% y el senador Roger Marshall (republicano) 44%.

: Adam Hamilton (demócrata) 49% y el senador Roger Marshall (republicano) 44%. Alaska : Mary Peltola (demócrata) 48% y el senador Dan Sullivan (republicano) 46%.

: Mary Peltola (demócrata) 48% y el senador Dan Sullivan (republicano) 46%. Iowa: empate técnico entre Josh Turek (demócrata), con 48%, y Ashley Hinson (republicana), con 47%.

Quién gana las elecciones de Estados Unidos 2026, según la última encuesta

¿Por qué los demócratas llegan mejor a las elecciones de EE.UU.?

El principal factor es la baja aprobación del presidente Donald Trump: según la encuesta del Times y Siena, solo el 38% de los votantes probables de estos estados aprueba su gestión. A nivel nacional, el sondeo de NBC News registró un rechazo del 60% al actual mandatario estadounidense.

Lo mismo ocurre en las encuestas a nivel nacional. En promedio, los sondeos ubican a los demócratas con 51,1% frente a 42,4% de los republicanos, mientras que una medición de Reuters/Ipsos de fines de octubre les dio 53% contra 44%.