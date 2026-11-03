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Elecciones en Estados Unidos

Quién gana las elecciones de Estados Unidos 2026, según la última encuesta

Una de las encuestas más recientes reveló qué partido encabeza las elecciones en los siete estados clave.

03 de noviembre, 2026 | 14.11
Elecciones en Estados Unidos.

Este martes 3 de noviembre, Estados Unidos celebra las elecciones de medio término y estadounidenses votarán para renovar 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. Se trata de unos comicios decisivos para el presidente repúblicano Donald Trump, ya que podría perder apoyo en el Congreso si ganan los demócratas. 

De acuerdo a una encuesta realizada por The New York Times y Siena University, los candidatos demócratas tienen ventaja en el Senado de Estados Unidos. El sondeo realizado entre el 23 de octubre y el 1.° de noviembre, señaló que la oposición le gana a los republicanos en seis de los siete estados claves: Texas, Michigan, Maine, Ohio, Kansas y Alaska.

Quién lidera en cada estado clave, según la encuesta

La encuesta adelantó los siguientes resultados probables en los estados más claves del país:

  • Michigan: Abdul El-Sayed (demócrata) 53% y Mike Rogers (republicano) 42%. Es la mayor diferencia, de 11 puntos.
  • Texas: James Talarico (demócrata) 50% y Ken Paxton (republicano) 43%.
  • Maine: Troy Jackson (demócrata) 51% y la senadora Susan Collins (republicana) 45%.
  • Ohio: Sherrod Brown (demócrata) 49% y Jon Husted (republicano) 44%.
  • Kansas: Adam Hamilton (demócrata) 49% y el senador Roger Marshall (republicano) 44%.
  • Alaska: Mary Peltola (demócrata) 48% y el senador Dan Sullivan (republicano) 46%.
  • Iowa: empate técnico entre Josh Turek (demócrata), con 48%, y Ashley Hinson (republicana), con 47%.

Quién gana las elecciones de Estados Unidos 2026, según la última encuesta

¿Por qué los demócratas llegan mejor a las elecciones de EE.UU.?

El principal factor es la baja aprobación del presidente Donald Trump: según la encuesta del Times y Siena, solo el 38% de los votantes probables de estos estados aprueba su gestión. A nivel nacional, el sondeo de NBC News registró un rechazo del 60% al actual mandatario estadounidense.

Lo mismo ocurre en las encuestas a nivel nacional. En promedio, los sondeos ubican a los demócratas con 51,1% frente a 42,4% de los republicanos, mientras que una medición de Reuters/Ipsos de fines de octubre les dio 53% contra 44%.

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