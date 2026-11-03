¿Hoy es feriado en Estados Unidos?

La fijación del día de votación responde a una norma federal aprobada en 1845.

El día de las elecciones en Estados Unidos (Election Day) no es un feriado nacional a nivel federal. A pesar de la relevancia política de la jornada —donde los ciudadanos eligen a sus representantes en el Congreso, gobernadores y autoridades locales—, la fecha no integra la lista oficial de feriados reconocidos por el gobierno estadounidense.

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¿Cómo funciona la jornada laboral durante las elecciones en EE. UU.?

Al tratarse de un día hábil regular para el gobierno federal, las dependencias oficiales, la bolsa de comercio, los bancos y la mayoría de las empresas privadas operan en su horario habitual.

Sin embargo, el sistema electoral estadounidense es altamente descentralizado, por lo que las condiciones laborales varían según el estado:

Feriado a nivel estatal: Un grupo reducido de estados (como Nueva York, Hawái, Kentucky o Virginia) declara el Election Day como feriado público estatal, lo que implica el cierre de escuelas y oficinas de la administración local.

Licencias pagadas para votar: Más de 25 estados cuentan con leyes que obligan a los empleadores a otorgar entre una y tres horas pagadas a sus empleados para que puedan ir a votar si su jornada de trabajo coincide con el horario de apertura de las urnas.

Iniciativas del sector privado: En los últimos años, numerosas compañías han implementado políticas internas de horarios flexibles o licencias especiales para fomentar el ejercicio del voto entre sus trabajadores.

¿Por qué las elecciones se celebran un martes?

La fijación del día de votación responde a una norma federal aprobada en 1845. La ley estableció que las elecciones nacionales debían realizarse el "primer martes posterior al primer lunes de noviembre".

En el siglo XIX, Estados Unidos era una sociedad eminentemente rural y los votantes debían desplazarse en carruaje o a caballo hasta la sede municipal para emitir su sufragio:

El domingo se reservaba para los servicios religiosos y el descanso. El lunes se utilizaba como día de viaje hacia los centros de votación. El martes se votaba antes de que comenzara el día de mercado (habitualmente los miércoles).

Los debates para cambiar la legislación electoral

En las últimas décadas se presentaron diversos proyectos de ley en el Congreso para convertir el Election Day en feriado federal —bajo propuestas como el Democracy Day— o trasladar la jornada a los fines de semana.

Quienes impulsan estas reformas argumentan que facilitar la logística reduciría las filas en los centros de votación y elevaría los niveles de participación. Por el contrario, los sectores conservadores señalan que la expansión del voto anticipado y del voto por correo en la mayoría de los estados ya ofrece flexibilidad suficiente sin necesidad de alterar el calendario laboral.