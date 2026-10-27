Quién es Gadi Eisenkot, el opositor a Netanyahu que puede ganar las elecciones en Israel

Israel vive horas de expectativa frente a las elecciones legislativas de este martes, en las que el primer ministro Benjamín Netanyahu se juega su continuidad en el poder en medio de la masacre en Gaza y el conflicto con Irán en Medio Oriente. Tras una fuerte ruptura en la coalición parlamentaria que lo sostenía, el premier se enfrenta a la posibilidad de perder el gobierno frente a Gadi Eisenkot, un ex militar que perdió a su hijo en el conflicto contra Hamás en 2024 y que, como legislador en la Knéset, denuncia desde 2023 las malas decisiones que a su criterio tomó el gobierno israelí en los últimos años y que llevaron "a la pérdida de capacidad disuasoria" del país en la región.

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Nacido en Tiberíades en 1960 y criado en Eilat, es hijo de judíos mizrajíes, descendientes de árabes y marroquíes. Se incorporó a las fuerzas israelíes en 1978 y ascendió desde fusilero hasta comandante de esa unidad de élite. Con una trayectoria de 41 años dentro de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), llegó a convertirse en jefe del Estado Mayor en 2015, tras ocupar puestos estratégicos en operaciones militares y de inteligencia. El fuerte de su experiencia estuvo en el diseño de estrategias militares contra Hezbolá y por su participación "en las principales decisiones de seguridad israelíes" de las últimas décadas, según lo definieron allegados a él.

Quienes trabajaron con él le reconocen que tiene una conducta intachable en cuanto a la corrupción y lo describen como alguien que "lo que piensa con la cabeza lo repite con la boca". Sobre la cuestión palestina, si bien defiende los intereses israelíes y justificó la aplicación de la represión en Gaza y Cisjordania, no lo caracterizan como un general que propone solo medidas violentas.

Crítico acérrimo de la administración de Netanyahu, describe a su gobierno como "el peor desde la fundación del Estado de Israel".

Su amplio currículum militar y su salto a la política

Eisenkot ocupó cargos clave, entre ellos secretario militar de dos primeros ministros. También fue comandante de la División de Judea y Samaria durante la Segunda Intifada -el levantamiento palestino contra la ocupación israelí entre el 2000 y 2005-. También fue jefe de la Dirección de Operaciones y comandante del Comando Norte. Tras la Segunda Guerra del Líbano, Eisenkot fue el impulsor la denominada Doctrina Dahiya, que plantea "una respuesta militar desproporcionada contra la infraestructura utilizada por Hezbolá" en caso de una nueva confrontación. Como jefe del Estado Mayor, también promovió el plan plurianual Gideon, destinado a fortalecer las capacidades terrestres, aéreas, navales, de inteligencia y ciberseguridad de las FDI.

Después de retirarse del Ejército, presidió el Instituto del Patrimonio David Ben-Gurion, dedicado a la preservación de la historia de Israel y de su fundador (Ben-Gurion). En 2022 fue elegido miembro de la Knesset y en agosto de 2023 advirtió, en uno de sus discursos más conocidos, sobre "el debilitamiento de la capacidad de disuasión del país y el deterioro de su posición regional", a partir de las que él llamó "cuestionables políticas en materia internacional" del gobierno israelí.

Previo a las elecciones y durante la campaña, Eisenkot cuestionó directamente la continuidad del primer ministro. Llegó a decir que Netanyahu "no está en condiciones de seguir en el cargo" y lo acusó de "difundir odio y miedo", además de presentar a sus adversarios políticos como enemigos de Israel.

Su postura frente a Gaza

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Eisenkot integró el Gabinete de Guerra como ministro y participó en las deliberaciones sobre los objetivos militares, entre ellos la liberación de los rehenes y la destrucción de Hamás y Hezbolá. Durante el conflicto, su familia sufrió la muerte de su hijo Gal, quien cayó en combate en Jabalia el 7 de diciembre de 2023, durante una operación vinculada con la recuperación de los cuerpos de rehenes. También perdió a sus sobrinos Yogev Pazi y Maor Cohen-Eisenkot, muertos en combate en la Franja de Gaza.

Eisenkot vive desde entonces como un enfrentamiento personal la situación en Gaza. Mientras él perdió a su hijo y sobrinos, el ex militar y ex ministro cruza a Netanyahu por tener a sus hijos viviendo en Estados Unidos. "La pregunta central es qué tipo de Estado queremos ver después de estos tres años. No puede haber ciudadanos de primera que se sacrifican en el frente y otros protegidos por el poder político", afirmó durante la campaña.

En 2025 fundó Yashar!, un partido con el que busca presentarse como una alternativa de gobierno y "defender un Israel judío, democrático, seguro y poderoso", de acuerdo con los principios de su Declaración de Independencia. Su consigna sintetiza esa orientación: "La seguridad y la prosperidad de Israel son la misión de mi vida. Estoy decidido a cumplir esta misión".