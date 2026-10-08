Primera encuesta del balotaje en Brasil: el dato que encendió las alarmas en el gobierno de Lula

Después de la sorpresa electoral en Brasil el domingo pasado, que dejó al candidato del Partido Liberal (PL) Flávio Bolsonaro en primer lugar con el 47% de los votos y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con el 45%, este jueves Datafolha publicó la primera encuesta de cara al balotaje.
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El escenario de la encuesta brasileña dibuja un escenario pesimista para el oficialismo del Partido de los Trabajadores (PT). Ante la pregunta de a quién votarían en el enfrentamiento entre Bolsonaro y Lula, el hijo el ex presidente preso por intento de Golpe de Estado cosecha el 52% de los votos y el actual presidente logra el 48% de los apoyos.
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¿Cómo se reparte el voto de los candidatos que no pasaron al balotaje?
Según la encuesta, el 46% de los votantes que apoyaron a Augusto Cury ( Avante), Renan Santos (Missão) y a los exgobernadores Ronaldo Caiado (PSD) y Romeu Zema (Novo) se inclinan por votar a Flávio Bolsonaro, mientras que el 32% declara que votará por el candidato del Partido de los Trabajadores y el 15% dice que votará en blanco.
En los distintos estratos sociales, Lula mantiene su mayor ventaja en el noreste (61% frente al 35%). También lidera entre los votantes con educación primaria (55% frente al 41%), en el segmento con ingresos de hasta dos salarios mínimos (52% frente al 41%) y entre los católicos (53% frente al 41%).