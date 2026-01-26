Crece el rechazo de aliados a Trump: el primer ministro sueco pidió una “OTAN europea”

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, manifestó este lunes su respaldo a la idea de fortalecer una "OTAN europea" como respuesta al rechazo generado por la intención pública de Estados Unidos de obtener el control de Groenlandia, territorio de Dinamarca. La isla es la más grande del mundo y tiene una ubicación clave para la estrategia de defensa antimisiles, ya que se encuentra entre Europa y Norteamérica.

En un fuerte mensaje contra las aspiraciones del presidente Donald Trump, Kristersson advirtió que Estados Unidos actuó "de una manera que dañó la confianza mutua", y señaló que Europa debe “tomar el control de su propia situación y fortalecerse”. En una entrevista con la Televisión Sueca (SVT) realizada el domingo por la noche, el primer ministro aclaró que, si bien la OTAN se asocia principalmente con Estados Unidos, los miembros europeos constituyen la columna vertebral de la cooperación en seguridad en el norte de Europa y a nivel general.

Kristersson afirmó que este esfuerzo debe realizarse mediante una cooperación más estrecha con los socios europeos de la OTAN. El jefe de gobierno sueco insistió en la necesidad de que Europa refuerce su autonomía en materia de defensa. A su vez, mencionó que se requiere “tomar el control" de la situación y "reforzar a Suecia”, objetivo que, en sus palabras, se busca alcanzar en colaboración con otros miembros de la Alianza.

Respecto a las relaciones entre los países miembros y la postura estadounidense en cuestiones de seguridad, Kristersson afirmó que "a todos" les gustaría "un Estados Unidos cuyos actos fueran distintos". La declaración se produce en un contexto de creciente debate en Europa sobre la necesidad de ampliar las capacidades propias de defensa, en particular ante cambios potenciales en la política estadounidense hacia la región del Atlántico Norte.

En tanto, el primer ministro evitó ofrecer detalles precisos sobre las iniciativas nucleares y las posibles implicaciones para el país escandinavo, pero sí confirmó que las conversaciones sobre este tipo de capacidades se llevan a cabo junto a los socios europeos con armamento nuclear autorizado. La mención a las discusiones en torno al arsenal nuclear y la seguridad europea pone de manifiesto el interés del gobierno de Estocolmo en profundizar los lazos con socios europeos y asumir un rol activo en la configuración de la defensa continental dentro del marco de la OTAN.

Groenlandia, lista para una invasión de Trump: "Debemos estar preparados"

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, no descartó un escenario de una posible invasión de Estados Unidos, en el marco de las amenazas de Trump para que le otorguen el control de la isla. Aparte de Dinamarca, varios países europeos miembros de la Alianza enviaron personal militar en la última semana para reforzar su seguridad y la del Ártico, a lo que Estados Unidos respondió con una advertencia de aranceles como respuesta.

"No es probable que se vaya a usar la fuerza militar, pero tampoco se puede excluir, la otra parte lo ha dejado claro. Por eso debemos estar preparados para todas las posibilidades", dijo Nielsen este martes, en una rueda de prensa en Nuuk, según recogió la televisión pública danesa DR.

El vicepresidente groenlandés, Múte B. Egede, insistió en esa comparecencia en la misma idea y resaltó que este territorio tiene que estar listo para que llegue "más presión" por parte de Estados Unidos. "Por eso tenemos un grupo de coordinación con personal de la Policía, el Comando Ártico (máxima autoridad militar en la isla), los municipios y ministerios. Tenemos el deber de estar preparados para todo", dijo Egede.

Nielsen calificó de "inaceptable" hablar de una posible anexión de la isla y subrayó que Groenlandia "es parte de la OTAN y, si hay una escalada, también tendrá consecuencias para el resto del mundo". El Gobierno groenlandés considera importante continuar con la "estrecha colaboración" con Dinamarca, así como con la OTAN y con la Unión Europea (UE), aunque sin buscar ingresar en esta última, que abandonó en 1985.