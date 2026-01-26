El Gobierno de Trump justifica la muerte de un ciudadano en Mineápolis pese a las pruebas de vídeo

FOTO DE ARCHIVO. El momento en que se produce el primer disparo después de que un agente (de verde) ya hubiera desenfundado su arma mientras un hombre identificado como Alex Pretti es detenido por agentes federales, en Mineápolis, Minnesota, EEUU

Funcionarios ‍del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, defendieron el domingo el tiroteo mortal de un ciudadano estadounidense por parte de agentes de inmigración en Mineápolis, a pesar de que las pruebas en vídeo contradecían su versión de los hechos y aumentaban las tensiones entre las fuerzas del ‍orden locales y los agentes federales.

Mientras los residentes visitaban un altar ⁠improvisado con flores y velas bajo temperaturas gélidas y nieve para conmemorar la muerte a tiros de Alex Pretti el sábado, funcionarios del Gobierno de Trump afirmaron que Pretti agredió a los agentes, lo que les obligó a disparar en defensa propia. Esa versión contradice las grabaciones de vídeo realizadas por testigos presenciales.

Pretti es el segundo estadounidense asesinado a tiros por agentes federales de inmigración este mes en Mineápolis, donde Trump, republicano, ha desplegado a miles de agentes armados y con pasamontañas en una operación de deportación sin precedentes.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, demócrata, volvió a pedir a Trump que retirara a los agentes federales del estado, que ha solicitado a un juez federal que restrinja lo que considera excesos inconstitucionales en la ofensiva de Trump.

"Las víctimas son agentes de la Patrulla Fronteriza", dijo Gregory Bovino, un alto cargo de la Patrulla Fronteriza, al programa "State of the Union" de CNN.

Esa versión oficial, repetida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros miembros de ‌la Administración, provocó la indignación de los líderes demócratas locales, las fuerzas del orden y los demócratas del Congreso de Estados ⁠Unidos, que señalaron los vídeos de testigos presenciales que muestran que todo lo que Pretti ⁠tenía en las manos era un teléfono móvil antes de que los agentes lo derribaran y finalmente le dispararan a quemarropa.

En las últimas semanas, los agentes federales se han enfrentado a innumerables residentes furiosos que protestaban en las heladas calles de la ciudad, algunos de ellos haciendo sonar silbatos. Miles de personas volvieron ‍a llenar las calles de Mineápolis el domingo para protestar contra el aumento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, coreando y agitando pancartas que decían: "¡FUERA ICE!"

SOSTENÍA UN TELÉFONO, NO UN ARMA

Los vídeos del asesinato del ⁠sábado verificados por Reuters muestran a Pretti, de 37 años, con un ‌teléfono en la mano, no un arma, mientras intenta ayudar a otros manifestantes que habían sido empujados al suelo por los agentes.

Se puede ver a Pretti filmando mientras un agente federal aparta a una mujer y empuja a otra al suelo. Pretti se interpone entre el agente y las mujeres, y levanta el brazo izquierdo para protegerse mientras el agente le rocía con gas pimienta.

A continuación, varios agentes agarran a Pretti, que forcejea con ellos, y le obligan a ponerse a cuatro patas. Mientras los agentes inmovilizan a Pretti, alguien grita lo que parece una advertencia sobre un arma.

Las imágenes de vídeo muestran a uno ‌de los agentes sacando una ‌pistola de la cintura de Pretti y alejándose del grupo con ella.

Momentos después, un agente apunta con su arma a la espalda de Pretti y efectúa cuatro disparos en rápida sucesión. Se oyen más disparos mientras otro agente parece disparar a Pretti.

Darius Reeves, exjefe de la oficina de campo del ICE en Baltimore, dijo a Reuters que la aparente falta de comunicación de los agentes federales era preocupante. "Está claro que nadie se está comunicando, basándome en mi observación de cómo respondió ese equipo", dijo Reeves.

Las autoridades de Minnesota afirman que Pretti tenía un ​permiso estatal válido para portar un arma oculta en público, algo que la Corte Suprema de Estados Unidos declaró un derecho constitucional en 2022.

"LOS VÍDEOS HABLAN POR SÍ SOLOS"

Brian O'Hara, el jefe de policía de Mineápolis, dijo al programa "Face the Nation" de la CBS que "los videos hablan por sí solos", calificando la versión de los hechos del Gobierno de Trump como profundamente perturbadora. Dijo que no había visto ninguna prueba de que Pretti blandiera un arma.

La tensión en la ciudad ya era alta después de que un agente federal de inmigración disparara mortalmente a la ciudadana estadounidense Renee Good el 7 de enero tras acercarse a ella, que se encontraba en su vehículo estacionado. Funcionarios de Trump dijeron que Good intentaba embestir al agente con el vehículo, pero otros observadores afirmaron que el vídeo grabado por transeúntes indica que intentaba alejarse del agente ‍que le disparó.

Las fuerzas del orden estatales y locales están investigando si el agente que mató a Good infringió alguna ley de Minnesota. El Departamento de Justicia de Estados Unidos retiró su cooperación de dicha investigación, y al menos una decena de fiscales federales dijeron que iban a dimitir por la gestión del Departamento de Justicia del asesinato de Good.

A petición de Minnesota, un juez federal emitió el sábado por la noche una orden temporal que prohibía al Gobierno de Trump destruir o alterar pruebas relacionadas con el asesinato de Pretti.

Los principales ejecutivos de algunas de las empresas más grandes de Minnesota, incluyendo Target, Cargill y Best Buy, publicaron una carta ​pidiendo la "desescalada inmediata de las tensiones y que los funcionarios estatales, locales y federales trabajen juntos para encontrar soluciones reales".

En declaraciones separadas, los expresidentes estadounidenses Barack Obama y Bill Clinton condenaron los asesinatos de Good y Pretti, y Clinton acusó al Gobierno Trump de mentir y Obama dijo que los valores estadounidenses están bajo asalto.

"Esto tiene que parar", dijeron ​Barack y Michelle Obama.

Pretti trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en un hospital de Veterans Affairs. El domingo, más de 200 trabajadores sanitarios se reunieron en el lugar de su asesinato, dejando flores y otros homenajes. Una mujer con bata médica, al preguntársele por el motivo de su presencia, dijo ⁠que había trabajado con Pretti y comenzó a sollozar.

"Era cariñoso y amable", dijo, pidiendo no ser nombrada por temor a represalias del Gobierno federal. "Nada de esto tiene sentido."

Trump ha defendido las operaciones como necesarias para reducir la delincuencia y hacer cumplir las leyes de inmigración.

Con información de Reuters